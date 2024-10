Rafael Paiva nega lesão de Coutinho em derrota do Vasco: ‘Foi mais pelo esforço’

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 23:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar da derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, o técnico Rafael Paiva falou sobre Philippe Coutinho, autor do gol vascaíno na partida. Já na metade do segundo tempo, o craque do Vasco deixou o campo com dores, mas Paiva tranquilizou os torcedores em relação a uma possível lesão.

Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Assita aos confrontos da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta 4 meses grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Quero jogo e música de graça!

➡️Assista no Prime Video com 30 dias grátis!

— Sempre tenho falado aqui que a gente tem que ter paciência porque ele está se recondicionando. É um jogador que a gente precisa ter ele em campo sempre. A gente tem o terceiro jogo agora, contra o Juventude, num período de menos de uma semana. Então a gente precisa ter muita cautela para o próximo jogo. Mas acredito que ali (na saída de campo com dores) foi mais uma cãibra mesmo, foi mais pelo esforço. Ele correu muito. A gente gostaria de ter um controle maior ali da bola para ele ter que correr menos, mas a gente tem que se esforçar muito para a gente conseguir principalmente fora de casa, manter uma estrutura alta ali. E ele sentiu, como todos os outros jogadores também sentiram fisicamente em algum momento. Mas não acho que é nada que preocupe.



— O Coutinho é um jogador que dá um outro nível para a nossa equipe. A capacidade que ele tem de reter a bola, de dominar sob pressão, da bola não morrer no pé dele. É um jogador sensacional, tem evoluído muito. Foi contemplado com o gol, mais um gol, já tinha feito contra o Flamengo também. Coutinho voltando a fazer gol, voltando a ser decisivo. Mas, de novo, agora a gente tem que ver como ele vai reagir a esse jogo, para gente ver se ele tem condição de jogar o jogo contra o Juventude ou não. Ter paciência para gente sempre ter o Coutinho no melhor nível dele. Isso que a gente tem que trabalhar.

- Philippe Coutinho jogador do Vasco durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Fernando Moreno/AGIF

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte