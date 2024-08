Quantas assistências Piton já deu para Vegetti no Vasco?

Foto: Esporte News Mundo







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo jogando mal, o Vasco confiou no que dá certo, contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (31), e saiu com um empate. Aos 42 minutos, a tônica do time apareceu e Vegetti, com um golaço, empatou o jogo. Quem deu a assistência? Lucas Piton!

Dupla do barulho!

O gol de Vegetti contra o Atlético-GO foi o 25º do atacante pelo Vasco, em 53 jogos pelo clube. Em média, o atacante tem um gol a cada dois jogos. Lucas Piton chegou a sua quarta assistência direta para o Pirata, mas já soma 12 com a camisa do Cruz-Maltino.

<small>Foto: Esporte News Mundo</small><br>

Vegetti marca golaço, e Vasco empata com Atlético-GO pela Copa do Brasil

O Vasco empatou com o Atlético-GO por 1 a 1, nesta quarta-feira (31), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Emiliano Rodríguez abriu o placar para os mandantes, mas Vegetti deixou tudo igual.

Com o resultado, o Cruz-Maltino precisa de uma vitória simples em São Januário em busca da classificação. Em caso de empate, o duelo será decidido na disputa por pênaltis.

No sábado (3), o Atlético-GO recebe o Botafogo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Vasco encara o RB Bragantino, no Rio de Janeiro.

✅ FICHA TÉCNICA

Atletico-GO 1 x 1 Vasco - Copa do Brasil

Oitavas de final (Ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 31 de julho de 2024, às 21h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (árbitro); Jorge Eduardo Bernardi e Lúcio Beiersdorf Flor (auxiliares); Marco Aurélio Fazekas Ferreira (VAR).

Vegetti garantiu o empate do Vasco no fim do segundo tempo (Foto: Heber Gomes/AGIF)

ATLETICO-GO (Técnico: Vagner Mancini)

Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Romão; Freitas, Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas, Léo e Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Coutinho; Adson, Vegetti e David.