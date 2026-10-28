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Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Tricolor Paulista perdeu por 3 a 2, nesta quarta-feira (28)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 23:41
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Dorival Júnior durante Bahia e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro
Dorival Júnior durante Bahia e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O São Paulo foi derrotado pelo Bahia, nesta quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais uma derrota fora de casa, o técnico Dorival Júnior virou alvo dos torcedores.

Nas redes sociais, internautas destacaram a falta de vitórias do Tricolor Paulista fora de casa, e o desempenho do treinador no campeonato.

➡️Quem pode decidir? São Paulo busca protagonistas na reta final do Brasileirão

Veja a repercussão:

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O Bahia começou a partida em ritmo acelerado e abriu 2 a 0 ainda nos primeiros nove minutos, com Rodrigo Nestor, aproveitando cruzamento de Jean Lucas, e Erick Pulga, após passe de Marcos Victor. O São Paulo reagiu na reta final do primeiro tempo e buscou o empate com gols de Lucas, aos 42 minutos, e Bobadilla, aos 49, em um chute de fora da área no ângulo de Ronaldo.

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Na segunda etapa, o ritmo caiu, com as equipes encontrando dificuldades para criar oportunidades claras. O Bahia passou a ter mais presença no campo ofensivo na reta final e garantiu a vitória aos 35 minutos, em jogada de bola parada. Após cobrança de Everton Ribeiro e desvio de Erick, Marcos Victor subiu para cabecear e marcar o gol do triunfo por 3 a 2 diante da torcida tricolor.

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