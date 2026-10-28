Morgan Gibbs-White, meio-campista do Nottingham Forest, da Premier League, teve sua casa invadida por criminosos, que furtaram alguns bens materiais. O atleta compartilhou sua experiência para alertar sobre a vulnerabilidade, mesmo de pessoas públicas, e reforçar a necessidade de maior segurança.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os objetos roubados ou se houve prisões relacionadas ao caso. A polícia local investiga o ocorrido para identificar os responsáveis.

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No último domingo (25), o brasileiro Alisson Santos, do Napoli, também teve sua casa assaltada em Nápoles, no sul da Itália. O jogador chegou a dar de cara com os criminosos, que fugiram do local com um carro, um relógio Rolex e um colar. Naquarta-feira (21), o português Bruno Fernandes também foi vítima.

O jogador estava na Itália para enfrentar o Como pela Champions League, em partida que terminou com vitória da equipe italiana por 4 a 1, quando três homens encapuzados invadiram a propriedade e levaram joias de luxo e outros objetos de valor. Dias antes, o brasileiro Antony também teve sua residência assaltada na Espanha.

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