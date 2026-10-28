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Rizek é sincero sobre Flamengo na Libertadores: 'Venho dizendo'

Rubro-Negro foi eliminado pelos argentinos nos pênaltis

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
28/10/2026 10:28
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Jornalista destacou a ação do Rubro-Negro antes do confronto contra o Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Jornalista destacou a ação do Rubro-Negro antes do confronto contra o Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora da Libertadores, agora o Flamengo disputa somente o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o vice-líder da competição, com 67 pontos somados, dois pontos a menos que o Palmeiras, com 69, mas com um jogo a menos. O que ainda chama atenção é o caso Rojo durante o confronto nas semifinais da Libertadores.

Durante o programa Seleção SporTV, André Rizek apontou que, na sua visão, a final será entre Palmeiras e Estudiantes, sem alteração de adversário, mesmo com a ação judicial do Flamengo.

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Rizek aponta erro em caso de Flamengo e Estudiantes

Para o jornalista, a maneira com que foi conduzida a conversa entre as equipes rivais para a presença de Rojo na partida do Maracanã foi completamente estranha. Junto disso, o especialista em futebol revelou que a final não deve conter nenhum tipo de alteração:

- Para mim será Palmeiras e Estudiantes (a final); venho dizendo isso desde sábado passado. […] Antes desse jogo, o Flamengo se posicionou dizendo que não aceitaria que o Estudiantes escalasse Rojo. O Estudiantes provoca o Flamengo a se manifestar, de uma maneira muito estranha, inclusive. Então o Flamengo "recebe um convite" para entrar no caso do time argentino - afirmou Rizek.

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Posteriormente, o comentarista também mencionou um possível encontro entre os diretos de ambas as equipes, que, segundo a própria apuração, ocorreu no dia do confronto de volta, no Rio de Janeiro:

- Soube que no dia do jogo, os diretores de ambas as equipes foram tomar um café antes do confronto. Segundo o que apurei, os dirigentes do Flamengo comunicaram ao Estudiantes: "somos amigos, mas quero reiterar que não concordamos com a escalação do Rojo". Vale reiterar isso porque vi muitos torcedores do Flamengo envergonhados e reclamando do clube não ter se manifestado antes. Mas aconteceu; o fato é que o Rubro-Negro marcou posição antes do jogo. Agora o Flamengo se esforça para que seja reconhecido um erro ao ceder a liminar para o Estudiantes. E os argentinos não têm nenhum interesse em que isso seja julgado antes mesmo do jogo da final. Se for julgado depois da disputa, para eles, uma maravilha - concluiu o especialista.

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Agora o Flamengo espera retorno de ação judicial contra o Estudiantes (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)
Agora o Flamengo espera retorno de ação judicial contra o Estudiantes (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Rubro-Negro busca reverter semifinal

➡️Flamengo tenta reverter eliminação na Libertadores: veja casos em que a Conmebol mudou resultados

O clube carioca contesta a utilização do zagueiro Marcos Rojo pelo Estudiantes no jogo de volta. O defensor argentino foi a campo respaldado por uma liminar da Corte Arbitral do Esporte (CAS), tribunal ligado à Fifa, obtida após a própria confederação sul-americana ter recusado o registro do atleta.

A chegada do jogador à La Plata envolveu bastidores conturbados após sua saída do Racing, marcada por atritos com o presidente Diego Milito, que resistia em negociá-lo com um concorrente direto antes do fim do contrato, em dezembro. Diante dos desfalques dos suspensos Pirez e Tomás Palacios na primeira partida contra o Flamengo, a equipe argentina desembolsou US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) para fechar o negócio. O acordo ainda prevê o pagamento de taxas adicionais de US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) pela vaga na decisão e mais US$ 450 mil (R$ 2,2 milhões) em caso de conquista do título.

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O zagueiro foi registrado no campeonato nacional para substituir o lesionado Gabriel Neves. Contudo, a Conmebol negou a inclusão do atleta na Libertadores por entender que o tempo de recuperação do volante uruguaio não cumpria os requisitos do regulamento do torneio, impedindo sua atuação no confronto de ida, na Argentina. Diante da recusa, o Estudiantes recorreu ao CAS e garantiu a liberação para escalá-lo no Maracanã, onde atuou como titular na lateral esquerda até os 30 minutos da segunda etapa, quando deu lugar a Tomás Palacios.

A diretoria do Flamengo apurou que a liminar concedida pelo CAS deixava sob responsabilidade exclusiva dos argentinos os riscos jurídicos de escalá-lo em caso de questionamento posterior. Para os dirigentes rubro-negros, atuar sem o aval prévio da Conmebol fere o regulamento da própria organizadora da competição. Amparado no artigo 19 do Código Disciplinar da entidade, que estabelece a punição com placar administrativo de 3 a 0 para casos de escalação de atletas em situação irregular, o clube solicita a declaração de derrota do time argentino e a consequente alteração no finalista.

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