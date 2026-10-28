Portal europeu dispara sobre Brasileirão após 20ª demissão
Jornal espanhol criticou a procura por resultados imediatos no Brasil
A demissão de mais um técnico neste ano de Brasileirão chamou a atenção na Espanha. O portal As destacou o grande número de demissões de treinadores apenas na Série A do campeonato e chegou a ironizar o cenário brasileiro.
O texto saiu depois da saída de Fernando Seabra do Coritiba. O treinador foi demitido após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na segunda-feira, no Couto Pereira, pela 32ª rodada. Com a mudança, o Brasileirão chegou a 20 técnicos desligados em 2026, marca alcançada antes mesmo do fim de outubro. A primeira demissão do ano foi a de Jorge Sampaoli, em fevereiro, pelo Atlético-MG.
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Jornal espanhol repercute mais uma demissão no Brasileirão
Na avaliação do veículo estrangeiro, o nível do campeonato explica parte da pressão sobre os comandantes. Na análise publicada, o jornal destacou a competitividade do futebol sul-americano:
— O Brasileirão é o campeonato de mais alto nível da América do Sul, disso não há dúvida. E as exigências, dada a enorme competitividade, afetam cada uma das 20 equipes, que lutam para alcançar vagas em competições continentais e evitar o rebaixamento, que pode afetar boa parte delas — afirma o portal.
Posteriormente, o AS também apontou a falta de paciência dos dirigentes como a principal causa das trocas e a busca imediata pelos resultados positivos na competição:
— Essa ânsia por resultados e a completa falta de paciência da direção dos clubes levaram a 20 demissões de treinadores na Série A antes do final de outubro - destacou o portal.
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No título, o Campeonato Brasileiro é colocado como a "máquina trituradora contínua" de forma irônica para destacar o alto ciclo de técnicos demitidos e contratados na atual temporada.
A publicação ressalta que a lista reúne nomes de peso do futebol brasileiro e estrangeiro, como Fernando Diniz, Filipe Luís, Hernán Crespo, Tite, Vojvoda, Martín Anselmi, Dorival Júnior, Renato Gaúcho, Luis Zubeldía e Luis Castro. Para o AS, a sequência reflete a pressão por resultados em um campeonato no qual praticamente todos os clubes ainda têm objetivos relevantes na reta final.
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