Cucurella desafia Baena para luta de boxe: 'Desperta o pior em mim'

O lateral-esquerdo Marc Cucurella, do Real Madrid, desafiou o meio-campista Álex Baena, do Atlético de Madrid, para uma luta de boxe no evento La Velada del Año. Apesar da amizade entre os dois, o defensor afirmou que o compatriota desperta seu lado mais competitivo e fez uma provocação ao falar sobre o possível confronto.

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— Álex Baena é meu amigo, mas desperta o pior em mim — disse Cucurella durante uma conversa com o streamer Ibai Llanos.

Na sequência, o lateral elevou o tom da brincadeira ao projetar o duelo no ringue.

— Vou acabar com ele — afirmou.

Baena em treinamento pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução)

Baena aceita desafio de Cucurella

A provocação não ficou sem resposta. Baena reagiu nas redes sociais e demonstrou estar disposto a enfrentar o amigo em uma luta de boxe.

— Quando você quiser, em qualquer lugar, dia e hora — escreveu o meio-campista do Atlético de Madrid.

O possível confronto foi cogitado no contexto do La Velada del Año, evento organizado por Ibai Llanos que reúne criadores de conteúdo e personalidades em lutas de boxe transmitidas pela internet.