Cucurella desafia Baena para luta de boxe: 'Desperta o pior em mim'
Lateral do Real Madrid desafiou o meia do Atlético de Madrid para uma luta de boxe, e o rival aceitou a provocação nas redes sociais
O lateral-esquerdo Marc Cucurella, do Real Madrid, desafiou o meio-campista Álex Baena, do Atlético de Madrid, para uma luta de boxe no evento La Velada del Año. Apesar da amizade entre os dois, o defensor afirmou que o compatriota desperta seu lado mais competitivo e fez uma provocação ao falar sobre o possível confronto.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
— Álex Baena é meu amigo, mas desperta o pior em mim — disse Cucurella durante uma conversa com o streamer Ibai Llanos.
Na sequência, o lateral elevou o tom da brincadeira ao projetar o duelo no ringue.
— Vou acabar com ele — afirmou.
Baena aceita desafio de Cucurella
A provocação não ficou sem resposta. Baena reagiu nas redes sociais e demonstrou estar disposto a enfrentar o amigo em uma luta de boxe.
— Quando você quiser, em qualquer lugar, dia e hora — escreveu o meio-campista do Atlético de Madrid.
O possível confronto foi cogitado no contexto do La Velada del Año, evento organizado por Ibai Llanos que reúne criadores de conteúdo e personalidades em lutas de boxe transmitidas pela internet.
Fora de Campo
Meia da Premier League tem casa assaltada e aumenta onda de crimes contra jogadoresHá 14 minutos
Futebol Internacional
De volta ao Palmeiras? América-MEX admite dificuldade para manter Raphael Veiga: 'Não é barato'Há 35 minutos
Seleção Brasileira
Luiz Henrique revela sonho de criança e mira nova chance na Seleção BrasileiraHá 1 hora
Fora de Campo
Rizek é sincero sobre Flamengo na Libertadores: 'Venho dizendo'Há 2 horas
Futebol Internacional
Cria do Atlético brilha na Europa e mira duelo importante na Champions LeagueHá 2 horas
Futebol Internacional
Atlético-MG x Boca Juniors: Conmebol abre venda de ingressos para a final da Sul-Americana; veja preçosHá 3 horas
Mais LANCE!