Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Real Madrid emite pedido de desculpa após atitude polêmica de Mbappé

Clube e jogador pedem perdão após polêmica com comparação do atacante a ditador chinês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 08:23
Atualizado há 31 minutos
Favorite o Lance! no Google

O Real Madrid divulgou um pedido público de desculpas ao povo chinês após críticas geradas por uma declaração de Kylian Mbappé, que mencionou um meme em que seu rosto aparece sobreposto ao do ex-líder chinês Mao Tsé-Tung. A polêmica levou à suspensão das transmissões da LaLiga na China.

O clube espanhol expressou profundo respeito pela China, sua história, cultura e cidadãos, além de se solidarizar com os milhões de torcedores chineses que acompanham o Real Madrid. A nota oficial acompanha o pedido de desculpas feito pelo próprio Mbappé, que lamentou suas palavras e reafirmou seu respeito pelo povo chinês.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp

A polêmica teve origem em um vídeo no qual Mbappé afirmou que o meme que mais o faz rir é aquele que o mostra como um ditador chinês. O atacante explicou que usa a brincadeira entre amigos e que não teve intenção de ofender ninguém. Apesar disso, o vídeo provocou reação negativa, resultando no cancelamento de contratos publicitários do jogador na China.

Além do Real Madrid, a LaLiga também se manifestou, com o presidente Javier Tebas pedindo desculpas ao povo chinês e reconhecendo o impacto das falas do atacante. Tebas ressaltou a importância da relação construída ao longo dos anos com a China, suas autoridades e fãs, e afirmou que a liga está tomando medidas para reparar o dano e preservar os vínculos com o país.

continua após a publicidade

Os memes que associam Mbappé a ditadores circulam desde 2024, ganhando força durante a Copa do Mundo, com montagens que o colocam ao lado de figuras como Kim Jong Un e Joseph Stalin.

➡️ Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal cai para time da 4ª divisão

Como surgiu o meme do Mbappé ditador?

Jogadores como Ousmane Dembélé começaram a chamar o atacante de "Mobutu" para ironizar a forte influência e liderança que ele exercia nos bastidores e nas decisões táticas, algo que herdou da fama de "gerente" no PSG. O nome faz referência a Mobutu Sese Seko, o conhecido ditador do antigo Zaire (atual República Democrática do Congo).

continua após a publicidade

*Materia gerada por inteligência artificial e revisada por humanos

Tudo sobre
Sugerida para você!
Guerrinha fez a cobertura do Internacional após vários anos no hipismo (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Morre Guerrinha, ícone do jornalismo esportivo, aos 70 anos

Há 50 minutos
Soteldo e Bernabei em Internacional x Fluminense

Futebol Nacional

Inteligência artificial projeta vencedor em Fluminense x Internacional

Há 1 hora
Jogadores do Santos e do Palmeiras disputam a bola em partida de futebol Santos x Palmeiras

Fora de Campo

Inteligência artificial crava placar de Santos x Palmeiras no Brasileirão

Há 1 hora
Vitor Roque, do Palmeiras, sofre a marcação de um jogado do Santos

Fora de Campo

Vidente aponta vencedor de Santos x Palmeiras no Brasileirão

Há 2 horas
Bruno Guimarães em ação durante primeiro amistoso de pré-temporada com o Arsenal

Fora de Campo

Estrangeiros reagem à atuação de Bruno Guimarães em eliminação: 'Sempre foi'

Há 13 horas
Luxemburgo conquistou dois títulos pelo Timão (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

Fora de Campo

Luxemburgo é sincero sobre volta ao Corinthians: 'Quero deixar claro'

Há 14 horas
Mais LANCE!
Campeões do mundo pela Espanha, Cucurella e Lamine Yamal em ação no clássico entre Real Madrid e Barcelona

Barcelona x Real Madrid registra maior audiência pós-Copa do Mundo na CazéTV

Flávio Medeiros do Al Faisaly comemorando gol

Ex-Bahia, Flávio Medeiros marca golaço e garante vitória do Al Faisaly

André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Rizek critica demissão de Filipe Luís: 'Trabalho irretocável'

Craque Neto em programa donos da bola

Craque Neto crava Abel Ferreira, do Palmeiras, no Vasco: 'Vai ganhar tudo'

Neymar expulso; árbitro ergue cartão vermelho enquanto jogadores cercam o lance.

Atitude de jogador do Bahia após polêmica com Neymar irrita torcedores: 'Jamais'

Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC

Podcast 'Mundo da Luta' chega ao 400º episódio com entrevista de José Aldo

Timão está na 18° colocação do Brasileirão (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Jornalista compara Corinthians a Ceará e aponta rebaixamento

Ex-craque retorna aos gramados no próximo dia 15 (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

Estreia de Ronaldinho, em clássico, provoca procura por ingressos

Rubro-Negro conquistou a virada no último lance do confronto (Foto: Rudy Trindade/Themapress/Folhapress)

Jornalista ironiza lance de pênalti em Flamengo x Atlético

Juca publicou um texto confirmando o falecimento de Camila (Foto: Reprodução/Instagram)

Morre Camila Kfouri, Filha do jornalista Juca Kfouri

Wesley com sua ex-esposa, Amanda Martins

Mãe de filha de ex-Flamengo revela traições do jogador: 'Eu vi'

Braithwaite celebra o gol da vitória do Grêmio sobre o Coritiba.

Torcida do Corinthians reage à vitória do Grêmio: 'Já caiu'

Filipe Luís durante jogo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)

Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís: 'Duvido'