O ainda sem ter a vaga no G8 garantida e com a zona do rebaixamento no retrovisor, a torcida do Santos começa a perder a paciência com o fraco desempenho no Paulistão. Juan Pablo Vojvoda, técnico do Alvinegro, é um dos principais alvos de crítica. Após um 2025 lutando contra o rebaixamento até a última rodada do Brasileirão, o Santos precisa mostrar serviço para convencer o seu torcedor.

Em seis jogos no Paulistão, o Santos somou apenas seis pontos, de 18 possíveis. Apenas uma vitória foi conquistada, contra o Novorizontino, na primeira rodada.

Santos tem desempenho ruim no Paulistão

Com o empate com o Bragantino, o Santos ocupa a 9ª posição tabela com seis pontos conquistados no Paulistão. O Peixe está a com o mesmo número de pontos da Portuguesa, que abre a zona do mata-mata, e tem dois de frente para o Noroeste, primeiro time da zona de rebaixamento, que tem quatro pontos. Na outra ponta da tabela, o RB Bragantino chega a 11 pontos e seguirá na segunda colocação, um atrás do Palmeiras.

O último jogo do Santos na capital paulista não guardava boas lembranças. O time perdeu por 6 a 0 para o Vasco no ano passado pelo Brasileirão. Agora, pouco mais de 30 mil espectadores estiveram na arena corintiana para acompanhar o empate sem gols contra o Bragantino no estadual.

Santos e RB Bragantino empataram em 0 x 0 na 5ª rodada do Paulistão (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Gazetapress)

Vojvoda tenta justificar poucas chances de gol criadas

No empate por 0 a 0 diante do RB Bragantino neste domingo (25), pelo Paulistão, o Santos sofreu com as poucas chances criada ao longo dos 90 minutos e a falta de efetividade do ataque nesses lances. O técnico Juan Pablo Vojvoda foi direto na análise da partida e do impacto dos lances desperdiçados no placar final.

- O futebol é um todo. Mas se analisarmos o jogo de hoje, falta a criação de jogadas de gol. No ano passado eu falava mais de efetividade porque criávamos chances. Nestas últimas rodadas nos faltou essa conexão para criar. São momentos que temos que superar com trabalho e acreditar. Temos pouco tempo de treino com jogos a cada dois dias, o que torna difícil manter um mesmo time e o entrosamento, mas vamos trabalhar para conseguir - explicou Juan Pablo Vojvoda.