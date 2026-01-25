Corinthians provoca São Paulo na web, e torcida entra na onda: '472 anos'

São Paulo e Corinthians tem uma rivalidade histórica que costumar mexer com a capital paulista. Quando a rivalidade é grande, até mesmo o aniversário da cidade vira motivo de provocação. Neste domingo, 25 de janeiro de 2026, a capital paulista completa 472 anos de fundação.

Sem perder a oportunidade de alfinetar seu rival estadual, o Timão fez uma brincadeira com a cidade paulista, que carrega o nome de um dos maiores rivais do clube. Veja o post;

A publicação do Corinthians levou junto a sua torcida, que brincou e reproduziu a provocação ao São Paulo. Confira a repercussão;

A história do clássico entre Corinthians e São Paulo

Corinthians e São Paulo protagonizam o clássico de maior torcida estadual do Brasil (Corinthians com o segundo maior número de torcedores, enquanto o Tricolor é o terceiro). Com o tempo, o clássico ganhou o nome de "Majestoso", mas você sabe o porquê deste apelido? O Lance! te conta.

A história do nome "Majestoso"

O primeiro clássico entre as Corinthians e São Paulo aconteceu no ano de 1930, quando o Timão venceu o Soberano pelo placar de 2 a 1, no Parque São Jorge. Depois disso, inúmeros grandes confrontos foram acontecendo entre as equipes, fazendo com que a grande rivalidade fosse criada entre os times, os colocando como grandes adversários do estado.

Com o prestígio entre os jogos das equipes aumentando, coube ao jornalista Tommaso Mazzoni, do jornal Gazeta Esportiva, elaborar um apelido ao clássico. Isso aconteceu no ano de 1942, quando as equipes se enfrentavam em um Pacaembu lotado, com mais de 70 mil pessoas, o maior público já registrado no estádio. Na ocasião, Lêonidas da Silva estreava como a mais nova contratação Tricolor. A partida terminou em um movimentado 3 a 3, com direito aos dizeres de Mazzoni no jornal do dia seguinte: "São Paulo x Corinthians no Choque Majestoso".

