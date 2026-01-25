Torcedores do Palmeiras debocham de falha de Weverton em Inter x Grêmio
Escanteio que originou gol do Inter teve saída insegura do goleiro
A torcida do Palmeiras está atenta as atuações de Weverton pelo Grêmio. O goleiro saiu mal em escanteio que originou o gol de empate do Internacional, no Beira-Rio. Rapidamente torcedores do Verdão repercutiram o lance, em tom de deboche ao ex-goleiro alviverde.
Abel comenta futuro de Veiga no Palmeiras e cita ida de Weverton para o Grêmio como alerta
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deixou a decisão sobre o futuro de Raphael Veiga nas mãos do próprio jogador e da diretoria. Nos últimos dias, representantes do atleta comunicaram ao clube o interesse do América, do México, em sua contratação.
De forma sincera, o treinador reiterou o desejo de contar com Veiga para a sequência da temporada, ao mesmo tempo em que citou Weverton, atualmente no Grêmio, como exemplo de que as decisões não dependem apenas de sua vontade.
- É difícil eu falar dele (Raphael Veiga) agora, é nosso jogador. Durante três, quatro anos, foi um dos maiores artilheiros. Inclusive, chegou a ser chamado à Seleção. Todos nós sabemos o amor e o carinho que ele tem pelo clube, mas não posso te adiantar mais nada. Nós também contávamos com Weverton, mas ele tomou outra decisão. Está sob a alçada da presidente, Barros e do Veiga - iniciou.
Nas últimas semanas, Weverton manifestou à direção o desejo de deixar o Palmeiras, que atendeu ao pedido do atleta e o liberou sem custos para o Grêmio.
