Atuação de Gabigol em Mirassol x Santos vira assunto: 'Precisa ser'

Na noite desta terça-feira (10), Gabigol foi o responsável pelo Santos voltar de Mirassol com ao menos um ponto para somar no Brasileirão. O centroavante marcou dois gols em oito minutos, empatando a partida por 2 a 2. Com o resultado, o Peixe estacionou na tabela com cinco pontos, na 13ª colocação.

Nas redes sociais, a atuação de Gabigol na noite em que marcou dois pelo Santos, repercutiu em massa. Diversos torcedores, e até mesmo rivais, exaltaram a partida do atacante.

▶️ Veja gols em Mirassol x Santos: Gabigol marca dois e salva Peixe

Apesar da ausência de Neymar, poupado por realizar um trabalho de controle de carga, a CBF manteve a viagem de Carlo Ancelotti. O técnico da Seleção Brasileira assistiu à partida em um dos camarotes do estádio e, antes do jogo, se reuniu com o vice-presidente do Mirassol, Juninho Antunes, em sua residência.

Gabriel Barbosa marcou os dois gols do Santos na partida (Foto: Joisel Amaral/ Agif/Gazeta Press)

Gabigol brinca com Reinaldo antes de apito inicial de Santos x Mirassol

Antes do apito inicial de Santos x Mirassol, o atacante Gabigol teve uma cena com o árbitro Raphael Claus e o lateral Reinaldo, que viralizou nas redes sociais.

Durante uma reunião no meio de campo, para tirar o "cara ou coroa" que dá início ao jogo, o árbitro Raphael Claus relembrou os episódios lamentáveis de Cruzeiro x Atlético-MG, do último final de semana. Ao fazer isso, Rafael Claus pediu respeito entre os atletas de Mirassol e Santos.

Foi então, que Gabigol brincou ao dizer que "bateria" em Reinaldo. A fala foi lidada com humor pelo lateral do Mirassol e o árbitro Rafael Claus.

