Santos e RB Bragantino têm tarde sem inspiração e empatam sem gols pelo Paulista

Santos e RB Bragantino tiveram uma tarde sem inspirações e empataram por 0 a 0 neste domingo (25), pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo, que aconteceu na Neo Química Arena, após um acordo entre o Peixe e o Corinthians, terminou com um placar ruim para os dois lados. Enquanto o alvinegro praiano segue sem garantir vaga no G8 e ainda vê a zona do rebaixamento no retrovisor, o Massa Bruta perdeu a liderança do estadual para o Palmeiras.

O último jogo do Santos na capital paulista não guardava boas lembranças. O time perdeu por 6 a 0 para o Vasco no ano passado pelo Brasileirão. Agora, pouco mais de 30 mil espectadores estiveram na arena corintiana para acompanhar o empate sem gols contra o Bragantino no estadual.

Com o resultado, o Santos ocupa a 9ª posição tabela com seis pontos. O Peixe está a com o mesmo número de pontos da Portuguesa, que abre a zona do mata-mata, e tem dois de frente para o Noroeste, primeiro time da zona de rebaixamento, que tem quatro pontos. Na outra ponta da tabela, o RB Bragantino chega a 11 pontos e seguirá na segunda colocação, um atrás do Palmeiras.

Na próxima rodada, o Santos terá mais um clássico e enfrenta o São Paulo, fora de casa, no próximo fim de semana. Antes disso, duela com a Chapecoense pela estreia do Brasileirão na quarta-feira, às 20h. O RB Bragantino tem o Coritiba pela estreia da liga nacional, também fora de casa, e no outro domingo recebe, em casa, o São Bernardo pelo estadual.

O jogo teve dois tempos bem distintos. Enquanto o primeiro teve mais pressão do Santos, o Bragantino foi mais agressivo na etapa final e dominou as principais ações. Na primeira etapa, o Peixe teve como principal valência a marcação em linha alta na saída de jogo do, o que obrigava a defesa a dar muitos chutões. Entretanto, a equipe não teve efetividade para construir jogadas e encontrar os homens de ataque em posição de finalização, em especial Gabigol.

Na segunda etapa, o time perdeu a capacidade de pressionar e viu o Red Bull Bragantino muito mais veloz na armação das jogadas. Vagner Mancini trocou peças, renovou o gás e o time visitante passou a ser dominante, principalmente pelos lados do campo. A dificuldade foi a mesma do Santos, a falta de precisão nos chutes e dificuldade de dar aos atletas de frente chances claras. A ausência de perigo na metas dos goleiros deixou o jogo com menos emoção, que cozinhou até o fim sem gols.

Santos x Red Bull Bragantino Paulistão Campeonato Paulista. (Foto: Joisel Amaral/ Agif/Gazeta Press)

Como foi Santos x RB Bragantino no Paulistão

Até os 20 minutos, nenhuma das das duas equipes conseguiu criar um perigo efetivo ao adversário. Aos três, o Santos teve uma falta que desviou na defesa do Bragantino e saiu pela linha de fundo, enquanto aos 12 Gabigol arriscou de fora da área após sobra de bola na entrada da área, mas pegou torto na área e saiu pela linha de fundo.

Gabriel Menino ficou com a bola após a defesa do RB Bragantino afastar mal, dominou sozinho de frente para a grande área e arrematou um chute, mas mandou longe. A resposta do Bragantino veio na sequência com Sasha que finalizou de primeira na diagonal, mas parou em Brazão que estava bem colocado. Mas foi no final do primeiro tempo que que surgiram as melhores chances das equipes.

Do lado do Bragantino, Vinicinho recebeu bola virada no lado direito, encarou a marcação e finalizou de chapa com a perna direita, mas passou ao lado da trave de Brazão. Logo depois, o Santos fez jogada rápida para conectar o setor de defesa com o ataque e Zé Rafael foi lançado pelo lado esquerdo. O camisa 8 reduziu a passada e cruzou para a entrada da área rasteiro para Gabigol. O camisa 9 se livrou da marcação e ajeitou o corpo para finalizar de esquerda, mas a bola passou perto do travessão e não entrou.

Na segunda etapa, o Bragantino voltou mais elétrico e passou a incomodar mais o Santos. Antes dos dez minutos o trio de ataque aprontou e levou muito perigo para a meta de Brazão. Vinicinho fez belo cruzamento na diagonal, Lucas Barbosa deu de casquinha com a cabeça e Sasha emendou de primeira um chute que acertou o travessão. Do lado santista, dificuldade para pressionar o rival. Vojvoda mexeu no meio e sacou Arão para entrar João Schmidt.

O jogo seguiu um ritmo mais lento e com chances espaçadas dos dois lados. Gabigol teve oportunidade, mas mandou por cima. No Bragantino, um quase gol contra havia sido a melhor chance no jogo da equipe, mas o atacante Fernando, que saiu do banco, teve uma oportunidade cara a cara com Brazão aos 41 minutos da reta final, mas Brazão saiu bem do gol e fechou a batida do adversário. Daí em diante, muitas pausas por falta, reclamações da arquibancada e nenhuma chance criada. 0 a 0 mantido no placar.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 RED BULL BRAGABTINO

CAMPEONATO PAULISTA - 5ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Daiane Muniz

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

🟨 Cartões amarelos: Escobar (Santos) | Lucas Barbosa, Sasha, Gabriel e Sosa (RB Bragantino)

⚽ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão, Mayke, Adonis Frias, Luan Peres e Escobar; William Arão (João Schmidt), Zé Rafael (Robinho Jr.) e Gabriel Meninio (Rincón); Miguelito (Rollheiser), Lautaro Díaz (Mateus Xavier) e Gabigol.

RED BULL BRAGABTINO (Técnico: Vagner Mancini)

Red Bull Bragantino: Cleiton, Augustín Sant'anna (Hurtado), Alix Vinicius, Gustvo Marques (Sosa) e Juninho Capixaba; Gabriel, Ramires (Matheus Fernandes) e Gustavo Neres (Nacho Sosa); Lucas Barbosa, Sasha (Fernando) e Vinicinho (Mosquera).