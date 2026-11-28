Torcida do Flamengo reage ao título do Palmeiras na Libertadores: 'Inacredtável'
Alviverde empatou com o Rubro-Negro em número de títulos da competição
O Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28), e alguns torcedores do Flamengo lamentaram nas redes sociais. Com gol de Ramón Sosa, a equipe de Abel Ferreira conquistou o tetracampeonato da Libertadores e igualou o Rubro-Negro como clube com mais títulos da competição no futebol brasileiro.
➡️Veja o gol do título da Libertadores conquistado pelo Palmeiras
Veja alguns comentários:
Abel vence aposta com Sosa, e Palmeiras espanta fantasma de Lima por tetra da Libertadores
O título representa muito mais do que uma conquista esportiva para o Palmeiras. Em primeiro lugar, significa a Glória Eterna. Também permite à equipe exorcizar o fantasma de Lima, onde foi derrotada na decisão da edição passada, em uma partida marcada pelas poucas chances de gol e pela frustração alviverde. Por fim, assegura vaga no Mundial Intercontinental, acompanhada de uma premiação estimada em R$ 140 milhões.
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Em uma campanha de altos e baixos, com apenas a segunda colocação de seu grupo, além de duas classificações nas penalidades, o clube atingiu seu principal objetivo em 2026: levantar a taça Libertadores.
Em um elenco recheado de destaques, de Gómez na defesa a Flaco López no ataque, coube a um personagem até então coadjuvante definir o confronto. Após 16 partidas sem contribuições para gols, ele anotou o mais decisivo da campanha.
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Abel Ferreira e Gustavo Gómez chegam à terceira conquista, enquanto Piquerez é o único remanescente da final de 2021, disputada justamente no Centenário. O restante do grupo, incluindo a presidente Leila Pereira, experimenta pela primeira vez o sabor de levantar o troféu mais cobiçado da América com a camisa alviverde.
Por fim, seria injusto não destacar Jhon Arias. Pedido da diretoria e segunda contratação mais cara da história do clube, o colombiano justificou cada centavo investido em seu futebol e, em mais um lance de genialidade, deixou Sosa na cara do gol para definir a decisão.
A vitória por 1 a 0 sintetiza a campanha do Palmeiras: atribulada, mas marcada pela capacidade da equipe de superar as adversidades encontradas pelo caminho. Agora são quatro títulos, três deles conquistados nesta década.
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