Jadson, ex-Corinthians, aparece machucado em live nas redes; veja
Jogador foi preso em agosto
Detido em flagrante em agosto por suspeita de agressão doméstica, o ex-jogador Jadson, de 43 anos, exibiu um corte na testa em uma transmissão ao vivo no TikTok e disse que "gosta de bater". Com sinais de embriaguez durante a live, o ex-atleta de Corinthians e seleção brasileira narrou uma conversa com a mãe sobre violência e disparou contra o consumo de álcool.
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— Disse à minha mãe: "Mãe, gosto de bater". E ela respondeu: "Meu filho, se gosta de bater, bate, mas bate como deve ser". É verdade, estou falando sério! Depois, ainda me disse: "Filho, não agarra o pescoço, bate na bunda" — contou o ex-jogador durante a transmissão.
Em seguida, Jadson alertou quem acompanhava a transmissão para passar longe de bebidas alcoólicas e evitar romances.
— Não bebam vodka, a vodka é o demónio. Não bebam. Isso é coisa do diabo — afirmou
Entenda a acusação contra Jadson
De acordo com o boletim de ocorrência ao qual o Lance! teve acesso, a companheira de Jadson relatou à polícia que teria sido agredida pelo ex-jogador durante uma discussão. Segundo o registro, ele teria ido até o banheiro onde ela estava e segurado seu pescoço com as duas mãos, em uma tentativa de enforcamento.
Ainda conforme o boletim, os policiais identificaram marcas na região do pescoço da mulher. Ela também teria relatado que aquela não seria a primeira vez que sofria agressões por parte do companheiro.
Jadson, por sua vez, confirmou aos policiais que houve uma discussão entre o casal, mas negou ter cometido qualquer agressão física.
A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Tarobá. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP-PR), um homem de 42 anos foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. A prisão foi realizada pela Polícia Militar, e o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Carreira de Jadson
A carreira de Jadson se dividiu entre momentos de brilho no futebol europeu, especialmente no Shakhtar Donetsk, e conquistas expressivas no futebol brasileiro, vestindo as camisas de São Paulo e Corinthians. Foi justamente pelo clube ucraniano que alcançou seu maior feito internacional: o gol do título da Copa da Uefa de 2009.
No Brasil, marcou época principalmente pelo Corinthians, em que se tornou um dos pilares do time que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017, além de desempenhar papel de líder técnico. Já no São Paulo, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2012.
Jadson anunciou a aposentadoria do futebol em agosto de 2022, aos 38 anos, meses após deixar o Vitória.
Clubes em que Jadson atuou:
- Atlético Paranaense (2001–2005)
- Shakhtar Donetsk – Ucrânia (2005–2012)
- São Paulo (2012–2013)
- Corinthians (2014–2015 e 2017–2020)
- Tianjin Quanjian – China (2016)
- Athletico Paranaense (2020–2021)
- Avaí (2021, empréstimo)
- Vitória (2022)
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