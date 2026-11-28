Torcedores do Palmeiras elegem craque da final: 'Colossal'
Lucas Evangelista foi exaltado por torcedores nas redes sociais
O Palmeiras derrotou o Estudiantes pelo placar de 1 a 0 em partida válida pela final da Copa Libertadores de 2026. O autor do gol do título foi Sosa, logo no início da segunda etapa. Por outro lado, os argentinos buscaram a reação durante os últimos 45 minutos, mas, sem sucesso, ficaram com o vice-campeonato.
Nas redes sociais, diversos torcedores do Verdão exaltaram Lucas Evangelista. Na opinião dos internautas, o meio-campista foi peça fundamental e teve um grande desempenho na partida contra o Estudiantes neste sábado (28).
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Torcedores do Palmeiras rasgam elogios a Evangelista
Redenção de 1968?
O confronto reeditou a histórica final de 1968 no mesmo palco uruguaio, mas desta vez terminou com a consagração alviverde, que igualou os maiores campeões brasileiros do torneio com as taças de 1999, 2020, 2021 e 2026, além de marcar o terceiro título continental do técnico Abel Ferreira à frente da equipe.
➡️Torcedores detonam show do intervalo em Palmeiras x Estudiantes
A primeira etapa foi truncada e marcada pela intensa disputa física, somando 14 faltas cometidas pelos argentinos e seis cartões amarelos aplicados pelo árbitro venezuelano Jesús Valenzuela. Mesmo com maior posse de bola, o clube paulista esbarrou na forte marcação adversária e só levou real perigo aos 44 minutos, quando Lucas Evangelista fez grande jogada individual pela esquerda, invadiu a área e finalizou com desvio em Marcos Rojo, acertando a trave do goleiro Fernando Muslera.
➡️Gol do Palmeiras contra o Estudiantes movimenta torcedores
Na volta do intervalo, o Palmeiras precisou substituir o lesionado Piquerez pelo jovem lateral Arthur, mudança que se mostrou decisiva logo aos seis minutos do segundo tempo. Em jogada iniciada por Marlon Freitas, Arthur avançou pela esquerda e cruzou na medida para Jhon Arias ajeitar de cabeça; na sequência, Ramón Sosa bateu de primeira para abrir o placar, em lance confirmado após revisão do árbitro de vídeo.
Em desvantagem, o time comandado por Alexander Medina se lançou ao ataque e quase empatou aos dez minutos, em uma bicicleta de Guido Carrillo, que exigiu grande defesa de Carlos Miguel. Nos minutos finais, o Estudiantes apostou nas bolas aéreas para tentar levar a decisão aos pênaltis, mas a defesa liderada por Gustavo Gómez e Murilo segurou a pressão até o apito final, assegurando a glória eterna ao Verdão e o oitavo título seguido do futebol brasileiro na competição.
➡️Polêmica em Palmeiras x Estudiantes irrita torcedores: 'Começou'
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