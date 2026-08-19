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Torcida do Flamengo manda recado a Gerson após vitória sobre o Cruzeiro

Ex-rubro-negro deu assistência no Maracanã, mas acabou eliminado

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 23:43
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Gerson no duelo entre Flamengo e Cruzeiro
Gerson no duelo entre Flamengo e Cruzeiro (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (19), e avançou rumo às quartas de final da Libertadores da América. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros aproveitaram para mandar um recado a Gerson, ex-jogador do clube carioca.

Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

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➡️Gerson vira assunto em Flamengo x Cruzeiro: 'Foi esperto'

Nas redes sociais, a torcida do Flamengo aproveitou a vitória sobre o Cruzeiro para provocar Gerson, que foi vaiado durante toda a partida no Maracanã. Veja os comentários abaixo:

Gerson e Pedro no duelo entre Flamengo e Cruzeiro
Gerson e Pedro no duelo entre Flamengo e Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Veja os comentários sobre o ex-rubro-negro

Como foi o jogo entre Flamengo e Cruzeiro

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time de Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, buscou levar perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

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Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

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Flamengo buscou a reação contra o Cruzeiro e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após passe de Pedro. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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