Torcedores mandam recado a Seedorf, novo técnico do Corinthians

Clarence Seedorf será o comandante do Corinthians para o restante da temporada, em busca de afastar a má fase vivida pelo clube. A chegada do técnico nesta quarta-feira (14) repercutiu entre os internautas após publicação nas redes sociais oficiais do time.

O holandês chega para substituir Fernando Diniz, que somou oito derrotas seguidas no Brasileirão e ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos. O próximo compromisso será contra o Vitória, na Neo Química Arena.

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Torcedores esperançosos com Seedorf no Corinthians?

Ex-atleta chega ao Timão em busca de afirmação

Aos 50 anos, o neerlandês chega ao Timão após passagens por Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e pela seleção de Camarões. Ao longo da carreira como treinador, acumulou 63 partidas, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas, o que representa um aproveitamento de 40,7%. Suas equipes marcaram 70 gols, sofreram 84 e terminaram 19 jogos sem serem vazadas.

O último trabalho de Seedorf como treinador foi em 2019, quando comandou a seleção de Camarões. Após deixar o cargo, o neerlandês passou a atuar nos Países Baixos como conselheiro, trabalhando ao lado de Nigel de Jong, diretor de seleções da Federação Holandesa de Futebol.

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Agora, após mais de sete anos sem comandar uma equipe, Seedorf retorna à função com o desafio de recuperar o desempenho do Corinthians e evitar o rebaixamento à segunda divisão nacional.

Mudança na preparação física

Outra novidade no departamento de futebol fica por conta de Reverson Pimentel, atual chefe do departamento de performance do clube, que assumirá a preparação física da equipe nesta reta final de temporada. No Timão desde 2024, o profissional soma 24 anos de experiência na função e acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro.

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