Torcedores mandam recado a Seedorf, novo técnico do Corinthians
Próximo compromisso do Timão será contra o Vitória
Clarence Seedorf será o comandante do Corinthians para o restante da temporada, em busca de afastar a má fase vivida pelo clube. A chegada do técnico nesta quarta-feira (14) repercutiu entre os internautas após publicação nas redes sociais oficiais do time.
O holandês chega para substituir Fernando Diniz, que somou oito derrotas seguidas no Brasileirão e ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos. O próximo compromisso será contra o Vitória, na Neo Química Arena.
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Torcedores esperançosos com Seedorf no Corinthians?
Ex-atleta chega ao Timão em busca de afirmação
Aos 50 anos, o neerlandês chega ao Timão após passagens por Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e pela seleção de Camarões. Ao longo da carreira como treinador, acumulou 63 partidas, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas, o que representa um aproveitamento de 40,7%. Suas equipes marcaram 70 gols, sofreram 84 e terminaram 19 jogos sem serem vazadas.
O último trabalho de Seedorf como treinador foi em 2019, quando comandou a seleção de Camarões. Após deixar o cargo, o neerlandês passou a atuar nos Países Baixos como conselheiro, trabalhando ao lado de Nigel de Jong, diretor de seleções da Federação Holandesa de Futebol.
Agora, após mais de sete anos sem comandar uma equipe, Seedorf retorna à função com o desafio de recuperar o desempenho do Corinthians e evitar o rebaixamento à segunda divisão nacional.
Mudança na preparação física
Outra novidade no departamento de futebol fica por conta de Reverson Pimentel, atual chefe do departamento de performance do clube, que assumirá a preparação física da equipe nesta reta final de temporada. No Timão desde 2024, o profissional soma 24 anos de experiência na função e acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro.
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