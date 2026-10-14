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Jornalista dispara sobre Seedorf no Corinthians: 'Insanidade'

Próximo confronto do Timão será contra o Vitória

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
14/10/2026 10:59
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Seedorf chega para assumir a vaga de Fernando Diniz (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)
Seedorf chega para assumir a vaga de Fernando Diniz (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Clarence Seedorf será o comandante do Corinthians para o restante da temporada, em busca de afastar a má fase do clube. A chegada do treinador repercutiu fortemente nas redes e na imprensa. Alexandre Lozetti, comentarista dos canais SporTV, apontou que não há necessidade de pressionar demais o recém-chegado.

O holandês chega para substituir Fernando Diniz, que somou oito derrotas seguidas no Brasileirão e ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos. O próximo compromisso será contra o Vitória, na Neo Química Arena.

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Comentarista defende chegada de Seedorf no Corinthians

Durante o programa Seleção SporTV, o especialista em futebol apontou que pode ter sido um tipo de "insanidade" trazer o treinador holandês, mas que o pensamento do torcedor deve ser diferente do que vinha sendo comum:

- Insanidade. Se formos esperar os resultados, se todo comentário for condicionado a isso, não adianta estarmos aqui: "se ganhar, deu certo; se perder, deu errado. Se cair, dizemos que foi um horror, mas se ganhar, a gente pensa que talvez possa ficar para o ano que vem." - disparou o comentarista.

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Posteriormente, Lozetti afirmou que Seedorf pode ter química com o Corinthians e fazer com que o clube se recupere de maneira surpreendente:

- Pode ser que daqui a oito rodadas o Corinthians jogue um futebol exuberante e tenhamos que vir aqui parabenizar quem teve essa ideia, que não foi do Corinthians, mas que aceitou a ideia oferecida por empresários, e parabéns ao Seedorf que utilizou os sete anos de desemprego para acompanhar o futebol. - concluiu o comentarista.

Seedorf com a camisa do Corinthians em mãos (Foto: Reprodução)
Seedorf com a camisa do Corinthians em mãos (Foto: Reprodução)

Ex-atleta chega ao Timão em busca de afirmação

Aos 50 anos, o neerlandês chega ao Timão após passagens por Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e pela seleção de Camarões. Ao longo da carreira como treinador, acumulou 63 partidas, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas, o que representa aproveitamento de 40,7%. Suas equipes marcaram 70 gols, sofreram 84 e terminaram 19 jogos sem sofrer gols.

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O último trabalho de Seedorf como treinador foi em 2019, quando comandou a seleção de Camarões. Após deixar o cargo, o neerlandês passou a atuar nos Países Baixos como conselheiro, trabalhando ao lado de Nigel de Jong, diretor de seleções da Federação Holandesa de Futebol.

Após mais de sete anos sem comandar uma equipe, Seedorf retorna à função com o desafio de recuperar o desempenho do Corinthians e evitar o rebaixamento à segunda divisão nacional.

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Mudança na preparação física

Outra novidade no departamento de futebol é Reverson Pimentel, atual chefe do departamento de desempenho do clube, que assumirá a preparação física da equipe nesta reta final de temporada. No Timão desde 2024, o profissional soma 24 anos de experiência na função e acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro.

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