Endrick vira assunto no exterior após virada do Real Madrid: 'Deveria'

Endrick foi um dos grandes protagonistas da virada do Real Madrid sobre a Roma, nesta quarta-feira (14), pela segunda rodada da Champions League. Após sair perdendo por 3 a 1, o time espanhol reagiu nos minutos finais e venceu por 4 a 3, com direito a um gol de cabeça do brasileiro, que ajudou a mudar o rumo da partida. A atuação do atacante repercutiu entre torcedores no exterior, que destacaram sua participação no resultado.

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O desempenho do atacante brasileiro chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. A participação decisiva na reta final, especialmente o gol de cabeça que deixou o placar empatado, colocou Endrick entre os principais assuntos após a partida. Veja a repercussão:

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Tradução: As lições desse jogo de merda: Endrick, Espi isso merece tempo de jogo..Tchouameni e Vinicius nunca mais eles vestem a camisa do Real Madrid; Arda é o game changer, o maestro. Bernardo Silva deve começar, Valverde é um lateral direito.

Tradução: Que partida incrível, obrigado por espionar Diomande, Arda e Endrick, e um pouco de Rediguer, o resto a gente se lixa

Tradução: Espi titular absoluto, Arda titular absoluto, Endrick titular nos próximos jogos, Carreras titular nos próximos jogos, Bernardo titular absoluto.

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Tradução: Estou 10 anos mais velho depois dessa partida doentia, que deveria dar a José uma conclusão chave. Vinicius deveria, depois dessa suspensão de 4 jogos, ficar pelo menos até o fim da temporada nas arquibancadas, pois é inútil e irritante. Endrick e Espi entraram e, de fato, ganharam o jogo para o Real.

Tradução: Espí e Endrick, um jogando de 9 puro num time de dribladores e outro sendo uma bomba-relógio para os zagueiros pela lateral. E mal jogam.

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Tradução: Carlos Espi e Endrick precisam ter um papel muito mais proeminente no Real Madrid. É uma decisão óbvia. Mbappé fica contido contra adversários de alta intensidade e precisa de outros atacantes para desviar um pouco da atenção dele.

Tradução: Endrick e Espí no ataque, com Bernardo Silva e Arda Güler como criadores do jogo, fizeram mais em 30 minutos do que Vinícius e Mbappé em todo o jogo. Mourinho deve recuperar a meritocracia.

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Tradução: Quatro jogos tem Endrick para conquistar a titularidade. Sua aparição hoje deveria garantir a titularidade no domingo.

Endrick brilha em virada do Real Madrid

O Real Madrid encontrou dificuldades diante da Roma, no Estádio Olímpico, na Itália. Depois de um primeiro tempo equilibrado, a equipe espanhola viu os donos da casa abrirem vantagem de dois gols na etapa final, com Donyell Malen balançando as redes duas vezes.

A reação merengue começou aos 37 minutos do segundo tempo, quando Carlos Espí aproveitou o rebote do goleiro após uma cabeçada de Endrick e diminuiu a diferença. Pouco depois, aos 40 minutos, o brasileiro voltou a aparecer: após cobrança de escanteio de Arda Güler, subiu na área e cabeceou no canto para empatar o confronto.

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Já nos acréscimos, Rüdiger aproveitou outra cobrança de escanteio e marcou o gol que garantiu a vitória do Real Madrid por 4 a 3. Com o resultado, a equipe espanhola manteve os 100% de aproveitamento na Champions League.

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