Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após queda para o Flamengo
Raposa perdeu por 2 a 1 no Maracanã e deu adeus à Libertadores
A eliminação do Cruzeiro para o Flamengo na Libertadores deixou a torcida celeste na bronca com Artur Jorge. Após a derrota por 2 a 1 no Maracanã, que encerrou a participação da Raposa na competição, torcedores usaram as redes sociais para criticar o treinador e cobrar uma resposta pelo desempenho da equipe.
O Cruzeiro chegou ao confronto com vantagem após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, mas teve dificuldades principalmente no primeiro tempo e acabou derrotado pelo Flamengo. Depois da partida, Artur Jorge reconheceu que a equipe não apresentou o mesmo nível de atuação de outros jogos.
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Nas redes sociais, torcedores do Cabuloso criticaram o técnico português depois da queda no Rio de Janeiro. Veja os comentários:
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Como foi o jogo entre Flamengo e Cruzeiro
O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time de Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, buscou levar perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.
Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.
Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.
O Flamengo buscou a reação contra o Cruzeiro e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após passe de Pedro. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.
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