Torcida do Corinthians aponta culpado por goleada: 'Parabéns'

A torcida do Corinthians ficou na bronca após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Palmeiras, neste domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores criticaram a diretoria alvinegra e apontaram o presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol Marcelo Paz como responsáveis pelo momento da equipe.

➡️Veja os gols da goleada do Palmeiras no Corinthians no Brasileiro

Entre as reclamações, a condução do departamento de futebol e a demissão do técnico Fernando Diniz também foram citadas. Parte dos torcedores questionou a decisão de trocar o comando técnico e demonstrou preocupação com a possibilidade de rebaixamento do clube.

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O resultado diante do maior rival aumentou a insatisfação dos corintianos, que direcionaram cobranças à presidência, aos dirigentes e ao elenco.

Veja a repercussão:

Como foi Palmeiras x Corinthians?

1°T - Domínio alviverde e brilho gringo

Embalado pela torcida, que organizou uma bela festa na entrada das equipes em campo, o Palmeiras tomou conta das ações e precisou de apenas 16 minutos para vencer Hugo Souza, que já havia feito duas defesas importantes, e abrir o placar. Barboza subiu mais alto que a defesa rival e cabeceou no ângulo direito.

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O Palmeiras manteve o ímpeto até os minutos finais e foi recompensado com o gol do lateral-direito Giay, já nos acréscimos. O placar de 2 a 0 não traduziu a superioridade alviverde em campo, mas evidenciou a diferença entre as equipes na tabela: enquanto o Verdão briga pelo título, o Corinthians luta contra o rebaixamento.

2°T Goleada, gritos de olé e Corinthians apático

Em apenas seis minutos, o Palmeiras transformou a vantagem em goleada. Primeiro, Giay marcou pela segunda vez no Derby. Na sequência, Matheus Bidu mandou a bola para a própria rede de forma bizarra, sem sofrer qualquer pressão dos jogadores alviverdes no lance.

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A partir do quarto gol, o Nubank Parque virou palco de festa, com gritos de "olé" ecoando até o apito final. Ainda houve tempo para Paulinho voltar aos gramados e cobrar um pênalti. O camisa 10, no entanto, parou em Hugo Souza, um dos poucos destaques do Corinthians na partida.

No último lance da partida, Gustavo Henrique subiu livre de marcação e cabeceou para marcar o gol de honra do Corinthians.