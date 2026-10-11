Veja gols em Palmeiras x Corinthians: Barboza, Giay e Bidu marcam
Equipes se enfrentam neste domingo (11), no Nubank Parque
Palmeiras e Corinthians estão se enfrentando neste domingo (11), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Aos 15 minutos da primeira etapa, A pressão surtiu efeito. Lucas Evangelista cobra escanteio curto e recebe de volta. O meia cruza e Barboza, na segunda trave, cabeceia sem chances para Hugo Souza.
Veja o gol:
Aos 45 minutos da primeira etapa, Andreas Pereira aproveita vacilo do Corinthians e organiza transição. Vitor Roque recebe na esquerda, passa para Arias, na marca do pênalti, que prefere servir Giay. O argentino chuta de primeira e amplia o placar.
Veja o gol:
Com apenas um minuto de jogo na segunda etapa, Piquerez cruza, e a bola fica sozinha, sem nenhum jogador do Palmeiras dentro da grande área. Matheus Bidu e Raniele sobem nela, o lateral comete um erro bizarro e joga contra a própria meta.
Veja o gol:
Virou goleada! Aos 5 minutos da segunda etapa, Palmeiras puxa ataque com Giay, que cruza, a bola atravessa a área, e sobra para Piquerez. O lateral aciona Arias, na marca do pênalti, que chuta para defesa de Hugo Souza. Giay aproveita o rebote e balança a rede.
Veja o quarto gol:
O Palmeiras chega para o clássico após vitória sobre o Bahia por 1 a 0. Com o resultado, saltou para 60 pontos e diminui a vantagem do Flamengo na liderança para apenas um, com as equipes ainda tendo um confronto direto no segundo turno.
Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão de três partidas pela expulsão no empate com o Mirassol, quando chutou um equipamento de áudio. Paulinho, em transição física, segue como desfalque, assim como o lateral Jefté, que testou positivo em exame antidoping.
O Corinthians, por sua vez, vem de derrota por 2 a 1 para o Internacional e ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. A equipe chega ao clássico sob o comando de William Machado, que assumiu após a demissão de Fernando Diniz, e tenta interromper a sequência de sete derrotas consecutivas na competição.
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Corinthians
- Competição: Brasileirão - 30ª rodada
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: Premiere e Globo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
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