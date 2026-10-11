Fla x Flu: torcida protesta contra a proibição das bets; confira
Rivais se enfrentam neste domingo (11), no Maracanã
A torcida do Flamengo exibiu uma faixa de protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) antes do clássico contra o Fluminense, neste domingo (11), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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A manifestação ocorreu em meio à repercussão da medida provisória (MP) anunciada pelo governo federal no fim de setembro, que prevê a proibição da atuação de casas de apostas no Brasil.
O protesto nas arquibancadas não foi o único registrado antes da partida. Flamengo e Fluminense também se posicionaram contra a medida e levaram uma mensagem ao gramado.
Flamengo e Fluminense se manifestam contra MP das bets
Os jogadores das duas equipes entraram em campo com a frase "Proibir não é proteger" estampada nas camisas. A mensagem faz referência à medida do governo federal que busca impedir o funcionamento de empresas de apostas esportivas no país.
A iniciativa ocorre em meio à discussão sobre os possíveis impactos da decisão no futebol brasileiro. As casas de apostas mantêm contratos comerciais com clubes e ocupam espaços de destaque nos uniformes, além de representarem uma fonte de receita para diversas equipes.
Com a manifestação conjunta, Flamengo e Fluminense também demonstraram oposição à medida que afeta um dos setores que movimentam recursos no futebol nacional.
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