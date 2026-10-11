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Fla x Flu: torcida protesta contra a proibição das bets; confira

Rivais se enfrentam neste domingo (11), no Maracanã

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 19:11
Supervisionado porAndré Carbone,
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Samuel Lino e Martinelli em ação durante Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro
Samuel Lino e Martinelli em ação durante Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A torcida do Flamengo exibiu uma faixa de protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) antes do clássico contra o Fluminense, neste domingo (11), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Os cinco duelos que devem decidir o Fla-Flu pelo Brasileirão

A manifestação ocorreu em meio à repercussão da medida provisória (MP) anunciada pelo governo federal no fim de setembro, que prevê a proibição da atuação de casas de apostas no Brasil.

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O protesto nas arquibancadas não foi o único registrado antes da partida. Flamengo e Fluminense também se posicionaram contra a medida e levaram uma mensagem ao gramado.

Torcida do Flamengo estende faixa contra a MP das bets
Torcida do Flamengo estende faixa contra a MP das bets (Foto: Bernardo Pinho/Lance!)

Flamengo e Fluminense se manifestam contra MP das bets

Os jogadores das duas equipes entraram em campo com a frase "Proibir não é proteger" estampada nas camisas. A mensagem faz referência à medida do governo federal que busca impedir o funcionamento de empresas de apostas esportivas no país.

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A iniciativa ocorre em meio à discussão sobre os possíveis impactos da decisão no futebol brasileiro. As casas de apostas mantêm contratos comerciais com clubes e ocupam espaços de destaque nos uniformes, além de representarem uma fonte de receita para diversas equipes.

Com a manifestação conjunta, Flamengo e Fluminense também demonstraram oposição à medida que afeta um dos setores que movimentam recursos no futebol nacional.

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