Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota de virada

A torcida do Santos ficou na bronca após a derrota de virada por 2 a 1 para o Atlético, neste domingo (11), na Arena MRV, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores direcionaram críticas ao técnico Cuca após o resultado negativo fora de casa.

➡️Veja gols em Atlético-MG x Santos: Borbas vira a partida com golaço

O Peixe saiu na frente com Gabigol, aos 42 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate menos de três minutos depois, em cabeçada de Vitor Hugo. Já nos minutos finais, Thiago Borbas marcou um golaço de voleio e garantiu a vitória do Galo.

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Com o resultado, o Santos permaneceu na oitava colocação, com 42 pontos. A derrota provocou a reação dos torcedores, que utilizaram as redes sociais para cobrar o treinador e a equipe após a virada sofrida nos minutos finais.

Veja a repercussão:

Atlético-MG x Santos: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada por poucas oportunidades claras para ambos os lados. O Atlético teve mais volume ofensivo, criou mais chances e finalizou mais vezes, mas pecou na precisão dos arremates.

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Já o Santos encontrou dificuldades para construir jogadas e, nas poucas vezes em que chegou ao ataque, também não conseguiu ser preciso nas finalizações.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Atlético teve maior volume ofensivo, enquanto o Santos se concentrou na defesa. Os três gols da partida saíram na reta final: aos 42 minutos, Gabigol abriu o placar após finalização dentro da área. Menos de três minutos depois, o zagueiro Vitor Hugo aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual. Já nos minutos finais, Thiago Borbas marcou um belo gol de voleio, colocou o Galo em vantagem e garantiu a vitória alvinegra.

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