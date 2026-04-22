Morre Arthur Muhlenberg, torcedor símbolo do Flamengo

Arthur Muhlenberg, publicitário e cronista esportivo especializado no Flamengo, morreu nesta quarta-feira (22). O escritor tinha 62 anos e estava internado desde 2025 para tratamento de doença pulmonar. O rubro-negro era autor do "Urublog", canal de opinião sobre o clube no antigo "GloboEsporte.com", desde 2007. Pouco tempo atrás, o escritor havia vencido uma leucemia graças a um transplante de medula óssea.

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O último registro em vídeo produzido por Muhlenberg foi publicado em 15 de janeiro. O material tratava da derrota da equipe sub-20 do Flamengo por 2 a 1 diante do Bangu pelo Campeonato Carioca.

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Arthur Muhlenberg estava internado para tratamento de complicações pulmonares (Foto: Reprodução)

Atuação como cronista e presença nas arquibancadas

A atuação de Muhlenberg como cronista esportivo especializado no Flamengo se estendeu por 19 anos. O publicitário fundou o "Urublog" em 2007. O canal se estabeleceu como principal espaço de opinião sobre o clube no portal "GloboEsporte.com".

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Muhlenberg combinava presença física nas arquibancadas do Maracanã com produção de conteúdo escrito e em áudio sobre o Flamengo. Nos podcasts do "Ge Flamengo", participava dos episódios antes e depois das partidas desde 2019.

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A presença de Muhlenberg nas arquibancadas representava a tradição carioca de frequentar estádios. Ele participava dos rituais da torcida desde o pré-jogo até o final das partidas. Essas experiências eram posteriormente transformadas em narrativas lidas por milhões de pessoas.

O cronista difundiu expressões relacionadas ao Flamengo. Os termos "mulambada bem vestida" e "flamengada" foram popularizados por meio de suas crônicas. A frase "a vida é aquilo que acontece entre dois jogos do Flamengo" tornou-se recorrente entre torcedores.

Personalidades do futebol acompanhavam os textos de Muhlenberg. Zico e Gabigol declararam em ocasiões anteriores que liam as crônicas para "sentir o termômetro real" da arquibancada do Flamengo.

Após o transplante de medula, Muhlenberg divulgou o trabalho da ONG "FlaMedula". A iniciativa contribuiu para atrair centenas de novos apoiadores a cada edição do Campeonato Brasileiro.