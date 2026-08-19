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Torcida aponta técnico ideal para o Botafogo após saída de Franclim

Glorioso comunicou a saída do treinador português na noite desta terça

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 06:50
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Franclim Carvalho foi demitido do Botafogo
Franclim Carvalho foi demitido do Botafogo (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Franclim Carvalho foi demitido do Botafogo nesta terça-feira (18). O treinador acumulou resultados ruins à frente do Glorioso e uma goleada vexatória para o Cienciano, do Peru, na Sul-Americana, o que pesou para a decisão. Nas redes sociais, torcedores alvinegros já começaram a especular quem será o próximo treinador da equipe.

A equipe será comandada interinamente por Rodrigo Bellão, assim como na transição feita do trabalho de Martín Anselmi para o do português. Após a publicação da matéria do Lance!, a informação foi confirmada pelo Botafogo em nota.

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➡️Torcida do Botafogo reage à saída de Franclim Carvalho

Nas redes sociais, nomes como Tite, Vitor Pereira e Enderson Moreira foram mencionados por torcedores do Botafogo. Veja os comentários abaixo:

Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo
Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja os comentários dos alvinegros

Botafogo anuncia coordenador técnico e auxiliar permanente em nova estrutura do futebol

Botafogo anunciou nesta terça-feira (18) mudanças na estrutura do futebol e definiu uma nova composição para a comissão técnica permanente. Paulo Bonamigo assume como coordenador técnico, enquanto Marcelo Salles, o "Fera", será o auxiliar técnico permanente. Ronaldo Torres ficará responsável pela preparação física.

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➡️ Botafogo demite o técnico Franclim Carvalho

As alterações acontecem após a saída de Franclim Carvalho do comando da equipe principal. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

Rodrigo Bellão, atual técnico do Sub-20, assume interinamente a equipe principal. O treinador comandará o Botafogo no próximo compromisso, contra o Cienciano, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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Os novos profissionais do Botafogo

Paulo Bonamigo será responsável pela coordenação técnica da nova estrutura. O profissional já comandou o Botafogo em 2004 e terá participação na organização do futebol do clube.

Ronaldo Torres será o responsável pela preparação física. O profissional tem passagens pelo futebol brasileiro e participou das campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro conquistados pelo Botafogo, em 1995, e pelo Fluminense, em 2010.

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Marcelo Salles, conhecido como "Fera", ocupará o cargo de auxiliar técnico permanente. O profissional iniciou a carreira no Botafogo e acumula experiências como auxiliar em outros clubes brasileiros, como FlamengoVasco Grêmio.

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