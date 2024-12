O Botafogo perdeu para o Pachuca, do México, por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), pelo Clássico das Américas, primeira partida da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Agora, depois de conquistar o Brasileirão e Libertadores, a delegação retorna ao Brasil para, enfim, encerrar uma temporada gloriosa. Apesar da derrota, os torcedores não se deixaram abalar e apontaram o culpado pela queda de desempenho do time.

Segundo os torcedores botafoguenses, a atuação aquém do esperado tem motivo: calendário da CBF. O Botafogo jogou 75 partidas este ano, enquanto o adversário, jogou 48 e não entrava em campo há cerca de um mês. Mesmo com uma derrota por 3 a 0 e um time misto, os internautas ressaltaram o desgaste físico dos atletas alvinegros. Confira os comentários:

Como foi a partida?

Quem pensou que o duelo contra a equipe mexicana ia ser fácil, se surpreendeu. Artur Jorge optou por um time misto para a primeira partida na Copa Intercontinental, contra o Pachuca, por conta do desgaste físico de alguns atletas titulares, e se viu em um confronto tenso no primeiro tempo. Ao contrário do que muitos achavam, o time de Guillermo Almada não se escondeu do jogo e buscou abrir o placar a todo momento. Tanto o Alvinegro quanto a equipe mexicana tiveram seus momentos de perigo, que acabavam parando em boas atuações dos zagueiros.

O segundo tempo não começou nada bem para o time brasileiro. Logo aos quatro minutos, Idrissi rabiscou um golaço na área alvinegra. O atacante marroquino avançou pela esquerda, tabelou com Bryan González e driblou os dois zagueiros do Botafogo para chutar no canto de John. Como era esperado, o Pachuca recuou e intensificou a marcação na área, a linha de três ficou uma linha de oito jogadores, dificultando as movimentações do Botafogo. Deossa arrancou em contra-ataque para ampliar o placar e dificultar a vida do time brasileiro. Para terminar a festa de vez, Salomón Rondón marcou o terceiro do time de Guillermo Almada, que apenas administrou a grande vantagem até o apito final.

Apesar da derrota na fase inicial do torneio, a temporada gloriosa, enfim, terminou para o Botafogo. Campeão do Brasileirão e da Libertadores, a equipe de Artur Jorge retorna ao Brasil e pode encerrar um ano histórico para o clube.

