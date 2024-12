O Botafogo perdeu para o Pachuca, do México, por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), pelo Clássico das Américas, primeira partida da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Agora, depois de conquistar o Brasileirão e Libertadores, a delegação retorna ao Brasil para, enfim, encerrar a temporada. Após o apito final, Artur Jorge analisou o jogo da equipe alvinegra e evitou falar sobre 2025.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo perde para o Pachuca e dá adeus à Copa Intercontinental

▶️ Botafogo x Pachuca: web reclama de ‘pênalti’ não marcado em Luiz Henrique

– Eu não vou procurar arranjar desculpa nenhuma para aquilo que hoje não conseguimos fazer. O Pachuca foi melhor do que nós, foi mais eficaz. Teve uma partida, na segunda parte, mais capaz, portanto, nada a dizer em relação a tudo aquilo que é o contexto porque nós temos que nos agarrar aquilo no que é o resultado. O resultado, hoje, não foi aquilo que nós queríamos. Nada apaga o que, muito bem, fizemos nesta temporada. Mas, hoje não foi um jogo bom da nossa parte.

Artur Jorge se esquivou ao ser perguntado sobre o seu futuro no Botafogo. O contrato do treinador português com o Glorioso vai até dezembro de 2025. Mas a passagem pelo futebol brasileiro pode ser mais breve. Segundo apuração do Lance!, o comandante tem recebido sondagens de clubes na Europa há semanas. Já houve consultas da Espanha, França, Inglaterra e até mesmo do mundo árabe.

continua após a publicidade

– Vamos primeiro tentar digerir tudo isso. Volto a dizer, fizemos um ano extraordinário, os jogadores fizeram uma época de sucesso. Deixamos o nosso nome na história do Botafogo, com títulos importantes, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Portanto, nesta altura, é importante sanar bem as emoções para que depois, racionalmente, possamos tomar as melhores decisões.

Após a conquista do Brasileirão, no último domingo (8), John Textor admitiu as propostas recebidas pelo treinador e afirmou que vai conversar com Artur Jorge pessoalmente para tomar uma decisão sobre a permanência para a próxima temporada. Segundo o americano, caso o técnico decida sair do Botafogo, não será por questões financeiras.

continua após a publicidade

– Sobre o treinador, ele tem um contrato. Ele ganhou bônus incríveis. Eu não acho que em sua cabeça é sobre dinheiro. Se você é escolhido, é sobre a família. Então, agora que isso acabou, ele e eu vamos conversar, como sempre fazemos, direto, um a um. Então é isso que vamos descobrir.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo