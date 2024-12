Jornalista cita arrogância de Artur Jorge em Botafogo x Pachuca: ‘Sapecada vergonhosa’

O Botafogo foi eliminado da Copa Intercontinental ao perder para o Pachuca por 3 a 0 nesta quarta-feira (11), em Doha. Nas redes sociais, o jornalista Renato Maurício Prado criticou o técnico Artur Jorge por usar uma equipe alternativa no duelo contra os mexicanos.

- O cansaço era real, mas soou um pouco arrogância de Artur Jorge poupar alguns de seus melhores jogadores num mata-mata de Mundial. Agora, vão descansar no avião de volta, após levar uma sapecada vergonhosa - escreveu Renato Maurício Prado na rede social "X".

Artur Jorge começou a partida com alguns medalhões no banco, como Savarino, Marlon Freitas, Almada e Alex Telles. O Alvinegro chegou ao Catar na última segunda-feira (9), horas após o jogo contra o São Paulo, que confirmou o título do Campeonato Brasileiro.

O Pachuca marcou os três gols no segundo tempo, com Idrissi, Deossa e Rondón. Com a vitória, o time mexicano pega o Al-Ahly, do Egito, e o vencedor do duelo encara o Real Madrid na final. O Alvinegro termina a temporada como campeão brasileiro e da Libertadores.