Botafogo x Pachuca: web reclama de ‘pênalti’ não marcado em Luiz Henrique

O primeiro tempo da partidra entre Botafogo e Pachuca pela primeira fase da Copa Intercontinental, da Fifa, nesta quarta-feira (11), no Estádio 974, no Catar, foi marcado por polêmica de arbitragem. Torcedores do Glorioso reclamaram na web de um pênalti não marcado para o clube alvinegro na partida.

O lance aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo. Na jogada, o lateral Bryan González, do Pachuca, derruba Luiz Henrique na área após um toque com o joelho no pé do atacante do Glorioso. O árbitro em campo não assinalou a marca da cal e também não foi chamado pelo VAR da partida para rever o caso.

Sem a marcação do possível pênalti, as equipes protagonizaram um empate sem gols no primeiro tempo. Botafogo e Pachuca definem a vaga para a semifinal da Copa Intercontinental. Em caso de vitória, o Glorioso irá enfrentar o Al-Ahly, do Egito, no próximo sábado (14), às 14h, também no Estádio 974, em Doha, Catar.

