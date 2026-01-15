Torcedores mandam recado para Dorival após derrota do Corinthians: 'Nunca mais faz isso'
Timão foi superado pelo Bragantino, nesta quinta-feira (15)
Jogando longe de seus domínios, o Corinthians foi atropelado pelo Bragantino e saiu derrotado por 3 a 0, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Massa Bruta segue com 100% de aproveitamento na competição, enquanto o Timão perdeu a primeira do ano e estacionou na 9ª colocação. Após a partida, os torcedores mandaram um recado ao técnico Dorival Júnior.
O Timão entrou com uma equipe mexida, repleta de reservas, diante de um Red Bull Bragantino que contava com força máxima. O meia Jhon Jhon, que negocia com o Zenit, da Rússia, teve atuação de destaque e marcou dois gols. Já na reta final, Mosquera aproveitou a fragilidade defensiva do Corinthians e fechou o placar.
Após a partida, os torcedores do Timão discordaram das decisões do técnico Dorival Júnior durante os 90 minutos e se manifestaram nas redes sociais. Na visão dos internautas, o comandante promoveu mudanças desnecessárias na equipe titular. Confira abaixo.
Como foi Bragantino x Corinthians?
Texto por: Ulisses Lopresti
Os primeiros minutos foram mornos, marcados por muita disputa no meio de campo e poucas finalizações. Sob uma forte chuva em Bragança Paulista, o gramado pesado dificultou a troca de passes das equipes.
A pausa para hidratação, aos 24 minutos, mudou o jogo. O Corinthians voltou mais ligado e criou a primeira boa chance da partida. Após cobrança de escanteio, Charles cabeceou, Cleiton defendeu e, no rebote, João Pedro finaluzou dentro da pequena área, mas a defesa bloqueou.
O Red Bull Bragantino também se animou. Primeiro, quase marcou em finalização de Hurtado, que passou raspando a trave de Hugo Souza. Pouco depois, Jhon Jhon arriscou um cruzamento, ninguém desviou e o meia abriu o placar para o Massa Bruta. Os comandados de Vagner Mancini dominaram os últimos minutos, mas não ampliaram a vantagem.
Dorival Júnior promoveu as entradas de Breno Bidon, Carrillo e Matheuzinho, mas mesmo com a 'cavalaria', o Corinthians não conseguiu superar as investidas do adversário. Aos dez minutos, Lucas Barbosa encontrou Jhon Jhon na área, que superou Cacá na corrida e finalizou para marcar o segundo gol do Red Bull Bragantino.
Matheus Bidu e Yuri Alberto também entraram. Em sua primeira finalização em 2026, o camisa 9 do Timão quase empatou, mas Cleiton fez boa defesa à queima-roupa. Com os titulares em campo, o Corinthians melhorou e ficou perto de diminuiu o placar.
Aos 25 minutos, Matheuzinho fez boa jogada pela lateral e cruzou forte. Yuri Alberto, dentro da pequena área, conseguiu chegar na bola, mas o chute saiu sem direção. Atrás, o Corinthians mostrou fragilidade. Aos 31 minutos, Mosquera fintou Cacá dentro da área, finalizou sem chances para Hugo Souza e fechou o placar. Após o gol, o Bragantino teve o domínio do jogo, e com direitos a gritos de 'olé' da torcida, administrou o resultado.
