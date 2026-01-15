Corinthians sofre gol incomum no Paulistão e enlouquece torcedores: 'Com o olho'

O Corinthians encerrou o primeiro tempo do duelo contra o Red Bull Bragantino perdendo por 1 a 0, após sofrer um gol para lá de incomum. Henry Mosquera cruzou a bola em direção à área adversária e não sofreu nenhuma resistência da defesa alvinegra. Jhon Jhon desviou a bola sutilmente e abriu o placar no Estádio Cícero de Souza Marques.

A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Confira o gol do Bragantino e a repercussão da torcida do Corinthians;

Mesmo sendo a primeira partida contra um adversário da Série A em 2026, Dorival Júnior realizou um rodízio no elenco e fez muitas mudanças na escalação.

Os titulares foram preservados para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (18), na Neo Química Arena. Além disso, os jogadores também estão sendo poupados para evitar desgastes no começo da temporada.

Por isso o Corinthians iniciou a partida com: Hugo Souza; Cacá, Gabriel Paulista, João Pedro e Hugo; Luiz Gustavo, Charles e Dieguinho; Vitinho, Gui Negão e Pedro Raul.

Como foram as estreias do Corinthians e do Bragantino no Paulistão?

As duas equipes estrearam com vitória no Campeonato Paulista. Na Neo Química Arena, o Timão bateu a Ponte Preta por 3 a 0. Em Bragança Paulista, o Corinthians deve ter o retorno de Yuri Alberto, que retornou da Europa após resolver problemas burocráticos e está liberado. Gabriel Paulista, reforço da equipe, foi inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode fazer seu primeiro jogo pelo clube alvinegro.

O Red Bull Bragantino venceu o Noroeste por 1 a 0, em Bauru, na primeira rodada da competição estadual. Vagner Mancini terá força máxima para a partida contra o Corinthians. A equipe busca a segunda vitória consecutiva no Paulistão.