Torcedores do Botafogo reagem a próximo adversário na Libertadores

O adversário do Botafogo na próxima fase da Libertadores será o Barcelona-EQU, que eliminou o Argentinos Juniors na 2ª fase. Na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso confirmou o favoritismo e venceu o Nacional Potosí-BOL pelo placar de 2 a 0 com gols de Alex Telles e Danilo.

continua após a publicidade

A primeira partida será disputada na próxima quarta-feira (4), em Guayaquil, e a volta no Nilton Santos, no dia 11. Quem avançar irá à fase de grupos.

➡️ Vasco recebe negativa Artur Jorge, e internautas debocham: 'Cortou antes'

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Botafogo não brilha, mas vence o Nacional Potosí e avança na Libertadores

O Botafogo não brilhou, mas fez o dever de casa e está classificado para a terceira fase preliminar da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso confirmou o favoritismo e venceu o Nacional Potosí-BOL pelo placar de 2 a 0 com gols de Alex Telles e Danilo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

🎲Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Em entrevista coletiva após a partida, Martin Anselmi elogiou a postura da equipe, mas afirmou que o adversário cresceu e fez mudanças táticas que alteraram o cenário no segundo tempo.

continua após a publicidade

— Também preciso entender os meus jogadores. Terminamos muito cansados. Eles estão fazendo um esforço muito grande. O mais importante era segurar o placar. Fizemos um grande esforço no primeiro tempo. Como você disse, talvez devêssemos ter feito pelo menos mais um gol para ir ao intervalo com uma vantagem maior. No segundo tempo, é verdade que, a partir da parada para hidratação, eles souberam jogar e controlar o jogo pela posse de bola. Não sei se controlaram pelas chances criadas, porque a única grande chegada que lembro foi a bola no travessão, que, se não me engano, veio de uma perda nossa, não de um ataque organizado deles — declarou o técnico do Botafogo.