Colunistas do Lance! palpitam resultado de Flamengo x Lanús

O Flamengo encara o Lanús, nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana. Para a ocasião, os colunistas do Lance! Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça, o Guffo, palpitaram em uma conquista rubro-negra.

A equipe de Filipe Luís entra em campo precisando unicamente da vitória. Isso porque o clube carioca perdeu o primeiro confronto por 1 a 0, na Argentina. Mesmo com o revés inesperado, Guffo e Tironi acreditam que o Flamengo tem amplas condições de recuperar-se no confronto decisivo.

— Será um jogo difícil, mas o Flamengo tem tudo para vencer e levantar o caneco. Ainda mais se a torcida comparecer e apoiar. Para não ficar em cima do muro, acredito que o Mengão vence por 3x1 — destacou Guffo.

— Acho que o Flamengo vence por 2 a 0 — palpitou Tironi.

Desempenho do Rubro-Negro

A equipe de Filipe Luís tem convivido com muitas críticas mediante as recentes atuações em 2026. Os colunistas do Lance! apontaram possíveis motivos para a queda de rendimento do time rubro-negro.

— É uma soma de muita coisa. No começo da temporada, era a questão física. Agora, parece ser mobilização e insegurança — disse Tironi.

— Como tudo no futebol, nunca é uma causa única. A gente bem que gostaria que tudo fosse resolvido com apenas um fator que "deu errado". Mas o futebol é um esporte coletivo, sistêmico, caótico e aleatório. Então, quando o sistema defensivo não funciona como esperado e o Flamengo aumenta sua média de gols sofridos, tem problemas individuais e problemas coletivos que precisam ser tratados. Sem falar que nenhum time no mundo que enfrenta adversários competitivos, consegue ser o tempo todo mortífero. Só times que enfrentam adversários muito inferiores que conseguem esse tipo de desempenho "perfeito" o tempo todo. O Flamengo irá melhorar — analisou Guffo.

Importância do título para o Flamengo

Para finalizar, Tironi e Guffo também falaram sobre a importância do título da Recopa Sul-Americana para o clube carioca. O Rubro-Negro, que na última temporada venceu o Brasileirão e a Libertadores, busca a conquista do primeiro título de 2026.

— Título sempre é importante. Reafirma convicções, premia o esforço e alegra a torcida. Não tem contra receita para o santo remédio que é taça no armário. Mas mesmo que o Flamengo perca, não creio que signifique uma queda de Filipe Luis. Ainda mais pensando na novela que foi a renovação com ele ano passado, e os valores acordados — disse Guffo.

— Mais do q importante, é fundamental conquistar a Recopa. Derrota trará muita pressão sobre Filipe Luis — concluiu Tironi.

