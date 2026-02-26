IA projeta Flamengo x Lanús na Recopa Sul-Americana

O Flamengo decide o título da Recopa Sul-Americana 2026 contra o Lanús (ARG) nesta quinta-feira (26), no Maracanã. O Rubro-Negro precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 sofrida no jogo de ida, disputado na Argentina. Uma análise do Gemini, ferramenta de Inteligência Artificial, indica vitória do time brasileiro por 2 a 0 e conquista do troféu continental.

Uma vitória simples leva a decisão para a prorrogação. Empate ou derrota garantem o título ao Lanús.

Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Recopa

Flamengo e Lanús, da Argentina, se enfrentam na noite desta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. O confronto no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão do Disney+. Clique para assistir no Disney+.

O técnico Filipe Luís deve contar com retornos importantes para o confronto contra o Lanús. Jorginho, Bruno Henrique e Wallace Yan, que ficaram fora do jogo contra o Madureira, no final de semana, pelo Carioca, têm chance de voltar.

Bruno Henrique tratou, nos últimos dias, de um desconforto na região do púbis, enquanto Wallace realizou trabalho de recondicionamento com a preparação física. Ambos treinaram no Ninho do Urubu nos últimos dias. Já Jorginho, que segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo, ainda é dúvida.

Quem está de volta é Gonzalo Plata. O jogador equatoriano, expulso no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing, pegou dois jogos de suspensão e não ficou à disposição do técnico Filipe Luís para a decisão contra o Palmeiras e para o jogo de ida da Recopa. Assim, ele volta ao time para o confronto decisivo no Maracanã.