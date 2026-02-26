Declaração de Tite após Cruzeiro x Corinthians viraliza: 'Não parece'

O Cruzeiro empatou com o Corinthians em 1 a 1, na última quarta-feira (25), no Mineirão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o treinador Tite protagonizou uma declaração que viralizou entre os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Villalba fala sobre vaias a Tite e analisa empate do Cruzeiro: 'Resultado injusto'

O resultado foi marcado por ampla frustração da parte celeste. O clube mineiro abriu o placar no primeiro tempo e dominava o confronto até os 35 minutos da segunda etapa, quando William foi expulso. Dois minutos depois, o Corinthians empatou a partida.

Diante do cenário, a pressão sobre a equipe de Tite aumentou. Foi possível ouvir vaias e protestos no Mineirão. Em coletiva de imprensa, o técnico falou sobre a reação dos torcedores e a declaração viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

— A primeira coisa que tenho é o respeito ao torcedor. Tive minha vida toda e vou continuar tendo. Sei o quanto eles amam o Cruzeiro, carinho, que vai para casa e fica melhor quando a equipe vence. Eu sei disso. Fico bravo por não conseguir proporcionar isso. Mas, em algum momento, o desempenho e o resultado vão bater. O Campeonato Brasileiro é desta forma — disse Tite.

Tite em coletiva de imprensa pelo Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)

🤑 Aposte em jogos do Cruzeiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Repercussão da fala de Tite

Nas redes sociais, torcedores reagiram à fala do treinador sobre a pressão da torcida. No Brasileirão, a equipe celeste ainda não sabe o que é vencer. Ao todo, foram quatro jogos disputados, tendo dois empates e duas derrotas.

O desempenho coloca a equipe mineira, atualmente, na 18ª colocação do campeonato nacional, com apenas dois pontos somados. Veja abaixo a repercussão dos torcedores sobre a fala do treinador Tite:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas