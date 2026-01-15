Matheus Bidu lamenta falhas e rechaça dependência no Corinthians

O Corinthians perdeu a primeira partida na temporada. Nesta quinta-feira (15), com muitos reservas, o Timão foi derrotado por 3 a 0 pelo Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Jhon Jhon, duas vezes, e Mosquera marcaram para o Massa Bruta.

Apenas Hugo Souza, Vitinho e Gui Negão foram mantidos da vitória sobre a Ponte Preta para o duelo contra o Red Bull Bragantino. Matheus Bidu, um dos poupados por Dorival Júnior, entrou na segunda etapa. O lateral-esquerdo lamentou o resultado elástico e minimizou o início de temporada.

- Independente de ser o começo da temporada, o Corinthians não pode sofrer três gols da forma que foi. Infelizmente foi um resultado que não esperávamos, sabemos que a equipe adversária é muito boa, tivemos alguns erros, agora é tentar consertar durante a semana porque temos um clássico muito importante no domingo - disse Matheus Bidu em entrevista à 'TNT Sports'.

Matheus Bidu lamentou derrota do Timão por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Corinthians dependente?

A derrota ilustrou um problema da equipe que perdura desde a última temporada: a oscilação do Timão sem os titulares. Após o jogo, Matheus Bidu descartou que exista uma dependência e valorizou o elenco alvinegro.

- Sabemos que todos que estão no elenco tem capacidade de estar no Corinthians, foi um resultado que não esperávamos, é colocar em prática o treinamento, temos muito a demonstrar no decorrer da temporada - completou o jogador.

Foco no Majestoso

Com a derrota, o Corinthians ocupa provisoriamente a nona colocação do Paulistão. Na próxima rodada, o Timão encara o primeiro clássico de 2026. No domingo (18), o clube alvinegro terá compromisso contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.