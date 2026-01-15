A venda de ingressos para a Supercopa Rei, que será disputada por Flamengo e Corinthians no Mané Garrincha, em Brasília, começa nesta quinta-feira (15), às 14h (de Brasília), por meio do site "Bilheteria Digital". Os valores ainda não foram divulgados. Antes de efetuar a compra, os torcedores deverão cadastrar a biometria facial através do site "UGO".

A partida acontece no domingo, dia 1º de fevereiro, às 16h (de Brasília). O público será dividido com carga igualitária: a torcida rubro-negra ocupará os setores Norte e Leste, enquanto a Fiel assistirá ao duelo dos setores Sul e Oeste. É fundamental ter isso em mente ao adquirir os bilhetes, uma vez que as camisas dos respectivos times só serão permitidas nos lugares destinados.

Flamengo x Corinthians: os campeões nacionais

Os dois clubes de maior torcida do país disputam o primeiro título da temporada por terem vencido os principais campeonatos nacionais em 2025. O Flamengo venceu o Brasileirão, enquanto o Corinthians faturou a Copa do Brasil. A competição voltou a ser disputada em 2020. Desde então, o Rubro-Negro só não participou de uma edição, enquanto o Timão faz sua estreia na nova versão do torneio.

Flamengo e Corinthians levantam os respectivos troféus conquistados em 2025 (Fotos: Gilvan de Souza / Flamengo e Léo Barrilari / Gazeta Press)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) remarcou o jogo, inicialmente previsto para 24 de janeiro, para o dia 1º de fevereiro. A decisão aconteceu após conversas com as respectivas federações de Rio de Janeiro e São Paulo. Com a nova data, as duas equipes precisaram ter duelos dos estaduais reagendados.