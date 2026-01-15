menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Bragantino atropela o Corinthians e segue 100% no Paulistão

Massa Bruta aproveita fragilidade de reservas do Timão e vence a segunda partida na competição

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 15/01/2026
21:25
Atualizado há 1 minutos
Bragantino venceu o Corinthians pelo Campeonato Paulista
imagem cameraJhon Jhon marcou duas vezes na vitória sobre o Corinthians (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 3 a 0 e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Jhon Jhon, duas vezes, e Mosquera marcaram os gols do Massa Bruta nesta quinta-feira (15), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

continua após a publicidade

Relacionadas

Os comandados de Vagner Mancini triunfaram nas duas primeiras rodadas e ocupam a liderança do Paulistão. Por outro lado, o Corinthians teve a primeira derrota de 2026 e está na nona posição da tabela da competição.

O Timão entrou com uma equipe mexida, repleta de reservas, diante de um Red Bull Bragantino com força máxima. Jhon Jhon, que negocia com o Zenit, da Rússia, teve atuação de destaque e marcou dois gols. Mosquera aproveitou a fragilidade defensiva do Corinthians e fechou o placar.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

Os primeiros minutos foram mornos, marcados por muita disputa no meio de campo e poucas finalizações. Sob uma forte chuva em Bragança Paulista, o gramado pesado dificultou a troca de passes das equipes.

A pausa para hidratação, aos 24 minutos, mudou o jogo. O Corinthians voltou mais ligado e criou a primeira boa chance da partida. Após cobrança de escanteio, Charles cabeceou, Cleiton defendeu e, no rebote, João Pedro finalizou dentro da pequena área, mas a defesa bloqueou.

continua após a publicidade

O Red Bull Bragantino também se animou. Primeiro, quase marcou em finalização de Hurtado, que passou raspando a trave de Hugo Souza. Pouco depois, Jhon Jhon arriscou um cruzamento, ninguém desviou e o meia abriu o placar para o Massa Bruta. Os comandados de Vagner Mancini dominaram os últimos minutos, mas não ampliaram a vantagem.

Dorival Júnior promoveu as entradas de Breno Bidon, Carrillo e Matheuzinho, mas, mesmo com a 'cavalaria', o Corinthians não conseguiu superar as investidas do adversário. Aos dez minutos, Lucas Barbosa encontrou Jhon Jhon na área, que superou Cacá na corrida e finalizou para marcar o segundo gol do Red Bull Bragantino.

Matheus Bidu e Yuri Alberto também entraram. Em sua primeira finalização em 2026, o camisa 9 do Timão quase empatou, mas Cleiton fez boa defesa à queima-roupa. Com os titulares em campo, o Corinthians melhorou e ficou perto de diminuiu o placar.

Aos 25 minutos, Matheuzinho fez boa jogada pela lateral e cruzou forte. Yuri Alberto, dentro da pequena área, conseguiu chegar na bola, mas o chute saiu sem direção. Atrás, o Corinthians mostrou fragilidade. Aos 31 minutos, Mosquera fintou Cacá dentro da área, finalizou sem chances para Hugo Souza e fechou o placar. Após o gol, o Bragantino teve o domínio do jogo, e com direitos a gritos de 'olé' da torcida, administrou o resultado.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bragantino venceu o Corinthians
Clube do interior venceu a segunda partida no Paulistão (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O que vem por aí?

As equipes disputam a terceira rodada da competição no final de semana. O Corinthians encara o São Paulo, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília). Mais tarde, às 18h15 (de Brasília), o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo-SP, no estádio Cícero de Souza Marques.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 3 X 0 CORINTHIANS

CAMPEONATO PAULISTA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza;
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima;
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto
🟨 Cartões amarelos: Vitinho (COR); Lucas Barbosa (RBB); Luiz Gustavo (COR); Cacá (COR)
🟥 Cartões Vermelhos: -
⚽ Gols: Jhon Jhon (34'/1ºT) (1-0); Jhon Jhon (10'/2ºT) (2-0); Henry Mosquera (31'/2ºT) (3-0)

⚽ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado (Pedro Henrique), Alix Vinícius, Gustavo Marques (Ignácio Sosa) e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves, Jhon Jhon (Eric Ramírez) e Lucas Barbosa; Sasha (Fernando) e Henry Mosquera.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Cacá, Gabriel Paulista, João Pedro (Matheuzinho) e Hugo (Matheus Bidu); Luiz Gustavo (Breno Bidon), Charles (Yuri Alberto) e Dieguinho; Vitinho, Gui Negão e Pedro Raul (Carrillo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias