Bragantino atropela o Corinthians e segue 100% no Paulistão
Massa Bruta aproveita fragilidade de reservas do Timão e vence a segunda partida na competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 3 a 0 e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Jhon Jhon, duas vezes, e Mosquera marcaram os gols do Massa Bruta nesta quinta-feira (15), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Relacionadas
- Fora de Campo
Corinthians sofre gol incomum no Paulistão e enlouquece torcedores: ‘Com o olho’
Fora de Campo15/01/2026
- Corinthians
Corinthians terá estreia de reforço contra o Bragantino; veja a escalação
Corinthians15/01/2026
- Fora de Campo
Corinthians disputa 1º Mundial de Clubes feminino; CazéTV transmite torneio
Fora de Campo15/01/2026
Os comandados de Vagner Mancini triunfaram nas duas primeiras rodadas e ocupam a liderança do Paulistão. Por outro lado, o Corinthians teve a primeira derrota de 2026 e está na nona posição da tabela da competição.
O Timão entrou com uma equipe mexida, repleta de reservas, diante de um Red Bull Bragantino com força máxima. Jhon Jhon, que negocia com o Zenit, da Rússia, teve atuação de destaque e marcou dois gols. Mosquera aproveitou a fragilidade defensiva do Corinthians e fechou o placar.
Como foi o jogo?
Os primeiros minutos foram mornos, marcados por muita disputa no meio de campo e poucas finalizações. Sob uma forte chuva em Bragança Paulista, o gramado pesado dificultou a troca de passes das equipes.
A pausa para hidratação, aos 24 minutos, mudou o jogo. O Corinthians voltou mais ligado e criou a primeira boa chance da partida. Após cobrança de escanteio, Charles cabeceou, Cleiton defendeu e, no rebote, João Pedro finalizou dentro da pequena área, mas a defesa bloqueou.
O Red Bull Bragantino também se animou. Primeiro, quase marcou em finalização de Hurtado, que passou raspando a trave de Hugo Souza. Pouco depois, Jhon Jhon arriscou um cruzamento, ninguém desviou e o meia abriu o placar para o Massa Bruta. Os comandados de Vagner Mancini dominaram os últimos minutos, mas não ampliaram a vantagem.
Dorival Júnior promoveu as entradas de Breno Bidon, Carrillo e Matheuzinho, mas, mesmo com a 'cavalaria', o Corinthians não conseguiu superar as investidas do adversário. Aos dez minutos, Lucas Barbosa encontrou Jhon Jhon na área, que superou Cacá na corrida e finalizou para marcar o segundo gol do Red Bull Bragantino.
Matheus Bidu e Yuri Alberto também entraram. Em sua primeira finalização em 2026, o camisa 9 do Timão quase empatou, mas Cleiton fez boa defesa à queima-roupa. Com os titulares em campo, o Corinthians melhorou e ficou perto de diminuiu o placar.
Aos 25 minutos, Matheuzinho fez boa jogada pela lateral e cruzou forte. Yuri Alberto, dentro da pequena área, conseguiu chegar na bola, mas o chute saiu sem direção. Atrás, o Corinthians mostrou fragilidade. Aos 31 minutos, Mosquera fintou Cacá dentro da área, finalizou sem chances para Hugo Souza e fechou o placar. Após o gol, o Bragantino teve o domínio do jogo, e com direitos a gritos de 'olé' da torcida, administrou o resultado.
Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O que vem por aí?
As equipes disputam a terceira rodada da competição no final de semana. O Corinthians encara o São Paulo, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília). Mais tarde, às 18h15 (de Brasília), o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo-SP, no estádio Cícero de Souza Marques.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 3 X 0 CORINTHIANS
CAMPEONATO PAULISTA - 2ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza;
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima;
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto
🟨 Cartões amarelos: Vitinho (COR); Lucas Barbosa (RBB); Luiz Gustavo (COR); Cacá (COR)
🟥 Cartões Vermelhos: -
⚽ Gols: Jhon Jhon (34'/1ºT) (1-0); Jhon Jhon (10'/2ºT) (2-0); Henry Mosquera (31'/2ºT) (3-0)
⚽ESCALAÇÕES
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado (Pedro Henrique), Alix Vinícius, Gustavo Marques (Ignácio Sosa) e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves, Jhon Jhon (Eric Ramírez) e Lucas Barbosa; Sasha (Fernando) e Henry Mosquera.
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Cacá, Gabriel Paulista, João Pedro (Matheuzinho) e Hugo (Matheus Bidu); Luiz Gustavo (Breno Bidon), Charles (Yuri Alberto) e Dieguinho; Vitinho, Gui Negão e Pedro Raul (Carrillo)
- Matéria
- Mais Notícias