Torcedores mandam recado a Pedro Emanuel após Vasco x Santos: 'Suficiente' Cruz-maltino perdeu em casa pela 23ª rodada do Brasileirão

O Vasco perdeu para o Santos por 3 a 0, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do resultado, torcedores do cruz-maltino se mobilizaram nas redes sociais para mandarem recados ao técnico Pedro Emanuel.

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O comandante português vinha sendo muito elogiado por grande parte da torcida do clube carioca. Contudo, a derrota categórica para o adversário direito na disputa contra o rebaixamento, fez Pedro Emanuel sofrer as primeiras críticas no comando do Vasco.

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As principais observações feitas pelos torcedores foram as mexidas promovidas pelo treinador ao longo do confronto, que na visão de alguns, contribuíram para a derrota. Além das críticas, teve torcedor que também ausentou o técnico de culpa, e assim, colocou a responsabilidade nos jogadores. Veja a repercussão abaixo:

Virou passeio...

É suficiente pra acabar com todo trabalho que o Pedro Emanuel construiu. Vamos ver como o time reage nas próximas semanas. — VascoHJ ◤✠◢ (@VascoEmPauta) August 16, 2026

Primeiro jogo do trabalho do Pedro Emanuel que o Vasco passa vergonha



Mas vou falar o que do cara se o time não faz gol e o goleiro entrega 2?



Que seja um jogo fora da curva, isso não pode se repetir mais no campeonato. — matheus (@matheuspiquet) August 16, 2026

Camisa 9 faz diferença. Não gostei das substituições do Pedro Emanuel. Santos teve duas chances no jogo, uma o Gabigol fez. Vasco teve várias e desperdiçou. — Bruno Murito (@brunomurito) August 16, 2026

Pedro Emanuel mexeu muito mal hj — ✠ Babii (@BabiiRc) August 16, 2026

E o senhor Pedro emanuel tem que parar de insistir em hinestroza — Ygor (@numentrosa) August 16, 2026

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