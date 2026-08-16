Torcedores mandam recado a Pedro Emanuel após Vasco x Santos: 'Suficiente'
Cruz-maltino perdeu em casa pela 23ª rodada do Brasileirão
O Vasco perdeu para o Santos por 3 a 0, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do resultado, torcedores do cruz-maltino se mobilizaram nas redes sociais para mandarem recados ao técnico Pedro Emanuel.
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O comandante português vinha sendo muito elogiado por grande parte da torcida do clube carioca. Contudo, a derrota categórica para o adversário direito na disputa contra o rebaixamento, fez Pedro Emanuel sofrer as primeiras críticas no comando do Vasco.
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As principais observações feitas pelos torcedores foram as mexidas promovidas pelo treinador ao longo do confronto, que na visão de alguns, contribuíram para a derrota. Além das críticas, teve torcedor que também ausentou o técnico de culpa, e assim, colocou a responsabilidade nos jogadores. Veja a repercussão abaixo:
Virou passeio...— VascoHJ ◤✠◢ (@VascoEmPauta) August 16, 2026
É suficiente pra acabar com todo trabalho que o Pedro Emanuel construiu. Vamos ver como o time reage nas próximas semanas.
Primeiro jogo do trabalho do Pedro Emanuel que o Vasco passa vergonha— matheus (@matheuspiquet) August 16, 2026
Mas vou falar o que do cara se o time não faz gol e o goleiro entrega 2?
Que seja um jogo fora da curva, isso não pode se repetir mais no campeonato.
Camisa 9 faz diferença. Não gostei das substituições do Pedro Emanuel. Santos teve duas chances no jogo, uma o Gabigol fez. Vasco teve várias e desperdiçou.— Bruno Murito (@brunomurito) August 16, 2026
Pedro Emanuel mexeu muito mal hj— ✠ Babii (@BabiiRc) August 16, 2026
E o senhor Pedro emanuel tem que parar de insistir em hinestroza— Ygor (@numentrosa) August 16, 2026
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