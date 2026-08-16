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Torcedores mandam recado a Pedro Emanuel após Vasco x Santos: 'Suficiente'

Cruz-maltino perdeu em casa pela 23ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 18:00
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Pedro Emanuel de blazer e camisa social em jogo do Vasco
Pedro Emanuel no comando do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco perdeu para o Santos por 3 a 0, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do resultado, torcedores do cruz-maltino se mobilizaram nas redes sociais para mandarem recados ao técnico Pedro Emanuel.

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O comandante português vinha sendo muito elogiado por grande parte da torcida do clube carioca. Contudo, a derrota categórica para o adversário direito na disputa contra o rebaixamento, fez Pedro Emanuel sofrer as primeiras críticas no comando do Vasco.

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As principais observações feitas pelos torcedores foram as mexidas promovidas pelo treinador ao longo do confronto, que na visão de alguns, contribuíram para a derrota. Além das críticas, teve torcedor que também ausentou o técnico de culpa, e assim, colocou a responsabilidade nos jogadores. Veja a repercussão abaixo:

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