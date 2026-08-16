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Gol perdido por Gabigol em Vasco x Santos quebra a web: 'Inacreditável'

Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 16:27
Atualizado há 0 minutos
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Gabigol em Santos x Chapecoense
Gabigol em ação pelo Santos (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

O atacante Gabigol foi o primeiro jogador a ter uma chance clara no confronto entre Vasco e Santos, deste domingo (16), em São Januário. As duas equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O lance envolvendo o camisa 9 do Peixe aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o atacante recebeu um passe na medida para invadira a área cruz-maltina livre. Mesmo com a liberdade, Gabigol não conseguiu marcar.

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Diante de Leo Jardim, que saiu do gol na busca de fechar os ângulos de finalização, Gabigol não teve precisão com a perna direita e chutou para fora. Nas redes sociais, torcedores repercutiram a chance desperdiçada pelo jogador. Veja abaixo:

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