Gol perdido por Gabigol em Vasco x Santos quebra a web: 'Inacreditável' Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

O atacante Gabigol foi o primeiro jogador a ter uma chance clara no confronto entre Vasco e Santos, deste domingo (16), em São Januário. As duas equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O lance envolvendo o camisa 9 do Peixe aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o atacante recebeu um passe na medida para invadira a área cruz-maltina livre. Mesmo com a liberdade, Gabigol não conseguiu marcar.

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Diante de Leo Jardim, que saiu do gol na busca de fechar os ângulos de finalização, Gabigol não teve precisão com a perna direita e chutou para fora. Nas redes sociais, torcedores repercutiram a chance desperdiçada pelo jogador. Veja abaixo:

O gol que o Gabigol PERDEU 🤯 pic.twitter.com/Nq5yVacVo8 — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 16, 2026

O gol que o Gabigol perdeu



caiu na perna ruim, esquece... é o Sacigol



📸 Globo pic.twitter.com/QlEiRGpkLZ — Central do Braga (@CentralDoBrega) August 16, 2026

Simplesmente INACREDITÁVEL os gols que o Gabigol perde pqp pic.twitter.com/cByMp7pAwl — PES MIL GRAU (@Pesgrau) August 16, 2026

A perna direita do Gabigol é uma parada kkkk — Sincerão (@oficialsincerao) August 16, 2026

Se o Gabigol fizesse os gols que ele perde, ele já tava perto do milésimo — Edu Futirinhas (@edufutirinhas) August 16, 2026

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