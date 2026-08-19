Torcedores mandam recado a Dorival após vitória do São Paulo
O tricolor encara o Boca Jrs na próxima fase da Sul-Americana
O São Paulo conquistou a classificação para as quartas de final da Sul-Americana após a vitória no duelo da última terça (18), contra o Bolívar, no Morumbis. Mesmo com o triunfo, diversos torcedores ainda não estão satisfeitos com o futebol desempenhado e, por meio das redes sociais, mandam recados ao técnico Dorival Júnior.
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São Paulo ainda com desempenho ruim?
Como foi o confronto decisivo no Morumbis
Se Luciano roubou a cena antes do jogo, acompanhando de perto a chegada do ônibus, roubou as arquibancadas. O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo. Danielzinho fez a ultrapassagem e recebeu de Iago antes de cruzar para Luciano, que apareceu no centro da área e finalizou de primeira com o pé esquerdo. No Morumbis, o nome do camisa 10 tomou conta. Depois do gol, o Bolívar tentou responder e chegou a criar perigo com Patito Rodríguez, mas Domingos Duarte apareceu bem para cortar. O Tricolor recuperou a posse e voltou a controlar. Conseguindo segurar, foi para o intervalo com um gol de vantagem no placar.
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Em um roteiro que vem se repetindo nos últimos jogos, o São Paulo novamente não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Patito Rodríguez fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Asprilla e avançou. Na sequência, o colombiano recebeu na entrada da área, teve espaço e soltou uma bomba no ângulo de Rafael para deixar tudo igual. O detalhe é que, no lance anterior, Luciano quase ampliou para o Tricolor ao acertar a trave, em uma oportunidade que poderia ter colocado o São Paulo novamente em vantagem.
Mas existiu uma esperança. Aos 20 minutos, o São Paulo teve um pênalti marcado a seu favor. Após cobrança de falta na área, Sabino desviou de cabeça e a bola bateu no braço aberto de Echeverría. O VAR recomendou a revisão do lance, e o árbitro confirmou a penalidade para o Tricolor. A responsabilidade ficou para Calleri, que mandou para o fundo da rede. E a torcida explodiu: "Toca no Calleri que é gol".
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