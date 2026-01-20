Torcedores mandam recado a Abel Ferreira após goleada sofrida pelo Palmeiras: 'Tá feliz?'

Jogando com uma equipe alternativa, o Palmeiras foi atropelado pelo Novorizontino e sofreu uma goleada por 4 a 0, nesta terça-feira (20), em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Após o confronto, os torcedores perderam a paciência e mandaram um recado ao técnico Abel Ferreira.

Com direito a hat-trick do atacante Robson, o Verdão foi completamente dominado pelo Tigre do Vale e perdeu a invencibilidade no Paulistão. O resultado expressivo representa a maior goleada sofrida pelo Palmeiras desde a chegada do técnico Abel Ferreira, em outubro de 2020.

Após a partida, os torcedores mandaram um recado ao comandante português. Segundo um dos internautas, a goleada sofrida deixou o histórico treinador no limite com a torcida do Palmeiras. Confira abaixo.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Paulista e foi ultrapassado pelo Bragantino e pelo Novorizontino. No próximo sábado (24), a equipe de Abel Ferreira recebe o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Como foi Novorizontino x Palmeiras?

Texto por: Vitor Palhares

O duelo foi marcado por baixa intensidade nos minutos iniciais, com poucas chances de perigo para ambos os lados. Aos poucos, o Novorizontino passou a dominar o ritmo da partida e chegou ao primeiro gol aos 20 minutos. Maykon cobrou escanteio na primeira trave, a bola desviou e sobrou para Robson, personagem central do confronto, abrir o placar.

O Palmeiras reagiu na sequência e criou duas oportunidades. Primeiro, Flaco López cruzou e a defesa mandante desviou contra a própria meta, mas a bola acertou a trave. Depois, Riquelme cabeceou dentro da área para defesa de Jordi.

Já nos minutos finais, Mayk avançou com liberdade pelo lado esquerdo do ataque, cruzou em direção à área e Robson desviou para marcar o segundo e dar números finais ao primeiro tempo.Dois vira, quatro acaba. O Novorizontino não tomou conhecimento do Palmeiras na etapa final e transformou a vitória em goleada. Robson aproveitou falha na saída de bola entre Marcelo Lomba e Murilo e marcou seu terceiro gol.

Posteriormente, Léo Naldi conquistou a posse após erro de Benedetti e lançou em direção a Hélio Borges, que dominou e finalizou cruzado, sem chances para Lomba. Os minutos finais foram marcados pela cadência do Novorizontino, que rodou a bola com tranquilidade. Nas arquibancadas, gritos de "olé" e "sem Mundial" encerraram uma noite trágica para o Palmeiras.

Allan, jogador do Palmeiras, durante derrota para o Novorizontino (Foto: Douglas Moreti/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

