Torcida do Cruzeiro se revolta com fala de Leonardo Jardim: 'Nunca mais'

Leonardo Jardim foi apresentado no Flamengo na tarde desta quinta-feira (5), mas a repercussão não ficou a par dos rubro-negros somente. Nas redes sociais, uma declaração do técnico português incomodou torcedores do Cruzeiro.

Leonardo Jardim chegou a falar que não assumiria outro time no Brasil que não Cruzeiro ao deixar a Toca da Raposa. Contudo, o treinador explicou que problemas pessoas e diferenças internas no clube mineiro o fizeram deixar Belo Horizonte e afirmou que aquelas foram "palavras emotivas".

— O que fez-me mudar a ideia (e assumir outro time)? Em relação a essas palavras (ao Cruzeiro), elas foram muito sentidas. Sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano, mas a vida às vezes criamos algumas surpresas. Eu tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver, e ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava. Por isso, acabou por se encerrar mais cedo o "capítulo Cruzeiro" — declarou Leonardo Jardim.

— Mas como eu já disse, se fui emotivo, porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, também fui ingênuo. Uma coisa que eu não costumo ser, ou até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-me a dizer que tenhamos algumas tiradas infelizes. E agora, como, treinador do Flamengo, o "capítulo Cruzeiro" passou, e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo — completou.

Nas redes sociais, a declaração do técnico Leonardo Jardim não repercutiu nada bem entre muitos torcedores do Cruzeiro. Confira as reações abaixo:

Leonardo Jardim foi técnico do Cruzeiro em 2025 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Veja reação dos torcedores do Cruzeiro com a declaração de Leonardo Jardim

