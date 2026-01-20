Felipe Melo reprova atitude de Abel Ferreira no Palmeiras: 'Não vi até hoje'

O ex-jogador Felipe Melo cobrou uma atitude do técnico Abel Ferreira no Palmeiras em vídeo gravado nesta segunda-feira (19). Em coletiva, o português afirmou que o clube "tem sorte que tem um treinador que aposta na base".

A declaração incomodou muitos torcedores do Palmeiras, mas também não pegou bem para Felipe Melo, que inclusive foi comandado por Abel. Em vídeo, o ex-jogador reprovou a fala e fez uma sugestão ao técnico.

- Eu concordo que ele usa muito a base, mas não veio dele isso. Tem que dar enfase a quem realmente começou isso. Já tem tempo, mas o nome que mudou a base do Palmeiras se chama João Paulo. Subir Endrick, esses jogadores, não é difícil. Difícil é subir os caras que poucos falam, como fez o Luxemburgo com o Danilo. Parece que está com ciúme do João Paulo - começou o ex-jogador.

- E digo mais, um treinador com uma base como a do Palmeiras, ficar trazendo um monte de jogador de fora. Uns ficam um ano e saem, outros não dão tão certo. Será que não era melhor usar mais a base? A fala dele é equivocada. Já era para o Abel ter falado há muito tempo sobre o João Paulo. Se falou, falou pouco. Ele que mudou tudo. Não vi até hoje tantos elogios assim - completou Felipe Melo sobre a fala de Abel em coletiva do Palmeiras.

Declaração de Abel Ferreira no Palmeiras

Como vem sendo costume em todo início de temporada, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, aproveita essa época para fazer testes na equipe e colocar em campo os garotos das categorias de base para serem avaliados entre os profissionais. E os jogos do Verdão em 2026 vêm provando isso. Antes do duelo contra o Mirassol, na noite deste sábado (17), na Arena Barueri, o comandante afirmou que continuará apostando nas Crias da Academia.

- A sorte do Palmeiras é que tem um treinador que aposta na base. E um ou dois anos atrás falavam que o treinador do Palmeiras não gostava da base. Essas narrativas que são muito fáceis de se construir, mas isso faz parte desse processo: organização, continuidade, sustentabilidade e responsabilidade financeira. Às vezes quando falam do ano passado, mas jogamos contra quem? Perdemos contra quem? Que diferença viviam os orçamentos, e às vezes esquecemos o todo e olhamos só para os resultados - disse, em entrevista à CazéTV.

A aposta nos jovens também deve fazer com que o Palmeiras ganhe mais opções ao longo da temporada, até pelo fato de a diretoria deixar claro que serão poucas contratações nesta janela de transferências em razão do alto investimento do ano passado (cerca de R$ 700 milhões).