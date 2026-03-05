Ex-Real Madrid crava destino de Jardim no Flamengo: 'Não vai dar'

A quinta-feira (5) do torcedor rubro-negro foi agitada, mesmo sem o Mais Querido entrar em campo. Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo, foi apresentado oficialmente. Um ex-Real Madrid e Seleção Brasileira analisou a contratação e cravou que não vai dar certo.

continua após a publicidade

Durante o programa "Os Donos da Bola", o ex-jogador Cicinho detonou a diretoria do Flamengo pela demissão de Filipe Luís e apontou que Leonardo Jardim não terá grande passagem pelo Rubro-Negro.

➡️Rivais reagem à chegada de Leonardo Jardim no Flamengo: 'Não vai'

- O Flamengo montou uma estratégia para o início da temporada e não deu certo. O Filipe teve que antecipar a volta dos jogadores. O Flamengo estava na zona de rebaixamento e ele botou na final. Não tem lógica - começou o ex-jogador.

continua após a publicidade

É um presidente que tem essa resenha, áudio armado, para mostrar que está organizado. Não está. Você quer ser mais que o Flamengo e não é. No mínimo, tem que sentar e conversar para mandar o treinador embora. Nem isso fez. O planejamento está todo errado, então não vai dar certo com o Leonardo Jardim - concluiu Cicinho.

Leonardo Jardim em entrevista de apresentação no Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Conheça Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo

Leonardo Jardim nasceu em Barcelona, na Venezuela, tem pais portugueses e foi criado na Ilha da Madeira. Sem ter conseguido virar um jogador profissional, começou sua carreira como treinador cedo, aos 27 anos, e consolidou uma reputação de "construtor de times", com foco na valorização de jovens talentos e na solidez tática.

continua após a publicidade

Entre os principais nomes que ajudou a revelar está o do astro francês Mbappé, hoje no Real Madrid. Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, lançou o craque quando este tinha apenas 16 anos. Kylian Mbappé foi, então, um dos principais nomes do Monaco, que conquistaria a Ligue 1 (o campeonato francês) de 2016/2017.

O último trabalho de Leonardo Jardim antes do Flamengo foi no Brasil, onde dirigiu o Cruzeiro, em 2025. Sua saída do clube mineiro, no fim do ano passado, foi considerada surpreendente, com o técnico alegando a necessidade de descanso. Apesar de não ter conquistado títulos, terminou o Brasileirão em terceiro lugar e caiu na semifinal da Copa do Brasil.

No Mineiro, o português dirigiu a equipe por apenas três jogos, tendo estreado no cargo no último jogo da primeira fase. Depois, viu seu time ser eliminado nas semifinais pelo América-MG, nos pênaltis, após dois empates. Na Sul-Americana, a Raposa caiu na primeira fase.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Flamengo de Leonardo Jardim! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.