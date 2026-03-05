André Rizek avalia 'chegada' de Jardim no Flamengo: 'Conseguiu'

O Flamengo apresentou Leonardo Jardim como seu novo técnico para a temporada 2026 em entrevista coletiva nesta quinta-feira (5). No programa "Seleção Sportv", o jornalista André Rizek avaliou positivamente as primeiras palavras do português no cargo.

— O treinador é julgado pelo trabalho, não pela entrevista, mas é óbvio que o clima ficou pesado essa semana pela comoção da demissão do Filipe Luís. Geralmente, quando troca de técnico, é para virar a chave, mudar o astral ou resultados ruins. Dizer que estava ruim por 2 meses acho que é muito pouco diante do ano incrível do Flamengo em 2025 — começou o jornalista.

— Dessa vez, é uma troca de técnico com o treinador chegando com o ambiente quase de luto. Eu acho que ele conseguiu, do jeito dele, dar uma virada de chave. Quando ele fala que conversou com o Filipe Luís, conseguiu virar a chave. Foi hábil com as palavras — completou Rizek sobre a coletiva de Leonardo Jardim no Flamengo.

Leonardo Jardim em entrevista de apresentação no Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Conheça Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo

Leonardo Jardim nasceu em Barcelona, na Venezuela, tem pais portugueses e foi criado na Ilha da Madeira. Sem ter conseguido virar um jogador profissional, começou sua carreira como treinador cedo, aos 27 anos, e consolidou uma reputação de "construtor de times", com foco na valorização de jovens talentos e na solidez tática.

Entre os principais nomes que ajudou a revelar está o do astro francês Mbappé, hoje no Real Madrid. Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, lançou o craque quando este tinha apenas 16 anos. Kylian Mbappé foi, então, um dos principais nomes do Monaco, que conquistaria a Ligue 1 (o campeonato francês) de 2016/2017.

O último trabalho de Leonardo Jardim antes do Flamengo foi no Brasil, onde dirigiu o Cruzeiro, em 2025. Sua saída do clube mineiro, no fim do ano passado, foi considerada surpreendente, com o técnico alegando a necessidade de descanso. Apesar de não ter conquistado títulos, terminou o Brasileirão em terceiro lugar e caiu na semifinal da Copa do Brasil.

No Mineiro, o português dirigiu a equipe por apenas três jogos, tendo estreado no cargo no último jogo da primeira fase. Depois, viu seu time ser eliminado nas semifinais pelo América-MG, nos pênaltis, após dois empates. Na Sul-Americana, a Raposa caiu na primeira fase.

