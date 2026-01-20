Ídolo do Palmeiras vê erro de titular durante gol do Novorizontino: 'Não pode'

Jogando longe de seus domínios, o Palmeiras optou por uma equipe alternativa e vai sendo derrotado por 2 a 0 para o Novorizontino, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, nesta terça-feira (20). Durante a transmissão da partida, o ídolo Velloso apontou para um erro do atacante Flaco López durante a cobrança de escanteio que originou o primeiro gol adversário.

Quando o cronômetro marcava 20 minutos na etapa inicial, os donos da casa chegaram ao primeiro gol após uma cobrança de escanteio. Livre de marcação na entrada da pequena área, o atacante Robson só teve o trabalho de estufar a rede do Palmeiras, que vai perdendo a invencibilidade neste Campeonato Paulista.

Na visão de Velloso, o gol do Novorizontino saiu por uma falta de entrosamento da defesa do Verdão. Segundo ele, no momento de afastar o perigo, o atacante Flaco López foi atrapalhado por Raphael Veiga e acabou desviando a bola na direção de Robson, que aproveitou a oportunidade e abriu o placar contra o Palmeiras.

- Foi uma bola parada que entrou bem ali na primeira trave, e o Flaco que fica ali nessa função de afastar a bola que vem baixa, essa não pode entrar. Quando ele sai para afastar essa bola, ele acaba se chocando com o Veiga, que acaba atrapalhando. A bola chega a tocar na cabeça do Flaco, que faz o desvio, acaba matando toda a defesa e a bola sobra para o Robson sozinho na pequena área, não dava para o Lomba. O Novorizontino aproveitou bem essa falta de entrosamento, de atenção, de concentração e abre o placar - disse Velloso.

Cerca de 20 minutos depois do primeiro gol, Robson recebeu novamente com liberdade dentro da área e bateu firme para ampliar o placar no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Com o resultado parcial, o Verdão vai sendo ultrapassado por Bragantino e Novorizontino, e assume a terceira colocação, com nove pontos somados.

