Europeus reagem a atuação de ex-Palmeiras na Champions League: 'Mágico'

Isolado na liderança da fase de liga da Uefa Champions, o Arsenal derrotou a Inter de Milão por 3 a 1, no San Siro, com direito a dois gols do atacante Gabriel Jesus. Recuperado de uma grave lesão no joelho, sofrida em janeiro do ano passado, o ex-jogador do Palmeiras vem recuperando seu espaço na equipe de Mikel Arteta e enlouqueceu os torcedores europeus nas redes sociais.

Desde seu retorno aos gramados, Gabriel Jesus só havia marcado na goleada por 4 a 1 contra o Aston Villa, no último dia 30 de dezembro. Nesta terça-feira (20), o camisa 9 liderou as ações ofensivas do Arsenal e anotou dois gols na partida contra a Inter de Milão, pela 7ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League.

A atuação rendeu elogios por parte dos torcedores europeus, que destacaram a qualidade do jogador revelado nas categorias de base do Palmeiras. Na visão de um dos internautas, Gabriel Jesus deve ser considerado o melhor atacante do Arsenal. Confira abaixo.

Tradução: Observe como o Arsenal se entrosou bem antes do gol de Gabriel Jesus. O Arsenal pareceu bastante animado.

Tradução: Gabriel Jesus coloca o Arsenal na frente do placar. Inter 1 - 2 Arsenal.

Tradução: Gabriel Jesus é tranquilamente o melhor atacante do Arsenal

Tradução: ISSO AÍ! Gabriel Jesus marca o primeiro gol da Inter contra o Arsenal no San Siro! De volta ao ritmo da Liga dos Campeões, que golaço do mágico brasileiro.

Tradução: Independentemente do que se diga sobre Gabriel Jesus… ele é um jogador decente e um tanto instintivo… Mérito para os dois pontas, um que cruzou e o outro que cabeceou para Jesus marcar o segundo gol.

Com o resultado, o Arsenal se isolou ainda mais na liderança da Uefa Champions League, com 21 pontos somados e abre seis de vantagem para o Bayern de Munique, que ainda joga na rodada.

Gabriel Jesus abre o jogo sobre possível retorno ao Palmeiras

Texto por: Vitor Palhares

Formado nas categorias de base do Palmeiras e atualmente no Arsenal, da Inglaterra, Gabriel Jesus prefere olhar para o futuro em vez de relembrar o passado. Entre os planos para a sequência da carreira, entrar novamente em ritmo de jogo após outra lesão, voltar à Seleção Brasileira e retornar ao clube que o revelou estão entre os temas em pauta.

Promovido ao elenco profissional do Palmeiras em 2015, Gabriel Jesus deixou o clube no ano seguinte após se destacar na campanha do título brasileiro. O atacante seguiu para a Inglaterra, onde permanece desde então, com passagens por Manchester City e Arsenal.

- Cara, eu não posso falar que isso é certo. O meu desejo é esse. E o desejo do Palmeiras acredito que também. Então, vai acontecer. Quando, eu não sei - disse o atacante, em entrevista ao "Ge".

- Como jogador, eu tenho o sonho da Copa (do Mundo). Eu tive o gosto, duas vezes, de estar na Copa. Na Europa, uma Champions. Também tive o gosto amargo de chegar em uma final e acabar não conquistando, uma semifinal e ser eliminado do jeito que foi, contra o Real Madrid. E o Palmeiras também. Conquistar uma Libertadores pelo Palmeiras, quem sabe o Mundial. Tem esses sonhos aí como profissional - completou.

Mesmo com contrato válido até julho de 2027, Gabriel Jesus segue com futuro incerto após perder espaço devido a sequência de lesões, além das contratações realizadas pela diretoria para o setor ofensivo.

O atacante, porém, mantém o plano de seguir no futebol europeu a curto prazo e descarta um retorno ao Brasil na próxima janela de transferências. Caso volte ao país no futuro, a preferência de destino é clara: o Palmeiras.

- A minha prioridade é 100% o Palmeiras. Eu já falei que voltaria para o Brasil um dia e jogaria no Palmeiras. Essa é a minha vontade - finalizou.

Gabriel Jesus foi o grande destaque do Palmeiras na Copinha de 2015 (Foto: Daniel Vorley/AGIF)

